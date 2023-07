¿Su amuleto de la suerte? Shakira reaparece en la Fórmula 1 para ver a Lewis Hamilton

Los titulares no dejan de hablar de Shakira desde su polémica separación de Gerard Piqué, así como de su nuevo y posiblemente confirmado romance con el piloto Lewis Hamilton.

Sus canciones, colaboraciones con otros artistas, y su vida personal, no dejan de ser tendencia en las redes sociales, y tampoco los lugares donde se le puede ver.

Y ahora, a través de redes sociales se descubrió que la barranquillera asistió a la Grand Prix de Londres 2023 para ver a Lewis Hamilton, piloto británico de automovilismo, quien ha sido siete veces campeón de la Fórmula 1, y quien parece que sería la nueva relación de Shak.

Shakira y Hamilton no son ajenos ya al dejarse ver de los paparazzi y no es la primera vez que la barranquillera fue vista en carreras automovilísticas, pues hace días se le vio en el Gran Prix de Miami en el palco de Mercedes Benz.

Ese mismo día se les vio cenando con amigos en un restaurante de esa ciudad, y en una foto Hamilton estaba abrazando a Shakira de la cintura, y se les ha visto juntos paseando en yate en varias ocasiones.

También se filtró un video en redes sociales en el que los mencionados compartían con futbolistas en una fiesta, incluido Mbappé, uno de los mayores rivales de Gerard Piqué actualmente.

El rumor de que la colombiana y el británico son pareja no para de crecer, y todo gracias a que ella fue nuevamente captada en las pantallas de la carrera, mientras observaba el Gran Premio de Fórmula 1 en Gran Bretaña.

Se dice que cada vez que la colombiana es vista con Hamilton, el piloto ocupa los mejores puestos, y sus fans ya consideran que ella es “el amuleto de la suerte” del piloto, y en esta carrera tampoco fue la excepción, pues ocupó el tercer lugar en el podio en el circuito de Silverstone.

Este es el video donde se puede observar a Shakira estar presente en el Grand Prix de Londres apoyando a Lewis Hamilton:

Shakira en el GP Silverstone 👀 creo que más que confirmado... Los fans de Hamilton contentísimos porque cada que ella asiste el queda finalista 🤭 pic.twitter.com/eBzqCwHUFI — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) July 9, 2023

Shakira deslumbra en la semana de la moda en París y en redes comparan su estilo con ‘lo gamín’ que luce Gerard Piqué

No es un secreto que el ex de Shakira, Gerard Piqué, suele enfrentar fuertes criticas si de su ropa se habla. Desde que se supo de su separación con la multiganadora del Grammy, sus seguidores no han dudado en comparar lo mal que se ve.

En más de una oportunidad le han dicho al español que se ve ‘como un pordiosero’, y que definitivamente su novia Clara Chía, ‘tiene mala mano’. Esto, comprobado por las fotografías que los paparazzi suelen captar de sus momentos juntos.

Ahora, mientras Shakira produce y pule su estilo de la mano de importantes marcas como las mencionadas anteriormente, Piqué no hace esfuerzo alguno por mejorar su imagen. Usualmente se le puede ver usando ropa ‘simple’ y bastante desaliñada.