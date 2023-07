Jacky Bracamontes fue criticada por presumir su viaje en submarino

La actriz Jacqueline Bracamontes estuvo en el ojo del huracán luego de subir a un submarino en un viaje de vacaciones en familia. Aunque ella no estuvo de acuerdo, su esposo mantuvo su posición y logró convencerla. Para ellos fue de mucha felicidad poder disfrutar la mejor vista bajo el mar.

Recibió críticas

La tragedia ocurrida con el Titán, el submarino que implosionó luego de que intentaran viajar a los restos del Titanic, dio de qué hablar entre la gente que debate el arriesgar la vida de tal manera, por lo que todavía es un tema sensible.

Por ello, la actriz y animadora fue criticada debido a que mostró un viaje el viaje que realizó junto a su familia.

Martin Fuentes quien es el esposo de la artista redactó en su publicación:

“Obviamente @jackybrv quería cancelar el meterse al #submarino, y yo siempre había querido subirme o meterme a uno y bajar más de 40 metros. Yo les dije, el que no quiera, se queda en tierra....!! y qué creen??? #allaboard #todosalsubmarino. Si estuvo muy #cool”, agregó.

Los seguidores en redes sociales opinaron sobre este viaje.

“Yo cómo soy cobarde y nada se me perdió allá abajo pues no lo haría”, “Siguen los irresponsables exponiendo a las hijas a juegos o diversiones extremas”, “Yo no arriesgo mis hijas así. Pero como quiera que se diga no es la misma profundidad. Esto es solo para vacaciones y no creó que sea para tanto”.

“Que aventados de verdad. Sin temor de Dios que bárbaras están viendo y ni así”, El que no disfruta, no vive”, “Con lo que vimos los otros días yo no me monto ni loca y menos con mis peques”, Son algunos de los mensajes de los cibernautas.

Cabe destacar que según lo que reportan medios mexicanos, el esposo de Bracamontes se ha caracterizado por hacer deportes extremos en los que muchas veces ha salido lastimado o ha preocupado de más a su esposa y quizás de allí la reacción negativa de los internautas.