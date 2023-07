Con el apoyo de Maribel Guardia, Andrea Legarreta da una lección a los ‘haters’

La actriz y presentadora de televisión Andrea Legarreta está envuelta en una polémica por, presuntamente, borrar a Alfredo Adame de una fotografía en la que ambos aparecían junto a Talina Fernández, quien falleció la semana pasada. Ella le dedicó unas sentidas palabras a la “Dama del buen decir” junto con una imagen grupal en la que también aparecen Martha Carrillo, Sofía Villalobos y, Antonio De Valdés.

Sin embargo, el gran ausente de esta reproducción fue el actor Adame, quien originalmente aparecía justo detrás de Lagarreta, pero ahora estaba editada. Esto no pasó desapercibido, pues se sabe abiertamente que ellos dos tienen sus diferencias desde que compartieron pantalla en el programa Hoy durante su primera temporada en 1999.

Pero, por supuesto, que Adame no se quedaría callado y también tomó la misma imagen y la editó: tapó el rostro de Andrea con el de Lyn May y lo acompañó con una descripción: “Esta es la foto original del primer programa de hoy, conductores titulares Talina Fernández y Alfredo Adame”. Previamente compartió la foto original y le dijo: “La perra haciendo de las suyas😂😂😂😜😜😜”.

Ha sido una semana de intensos comentarios que han dejado mucho que desear en esta áspera relación que mantienen estos colegas. Finalmente, Andrea aseveró que ella no editó la imagen, sino una fan y esto le “parecó un lindo detalle”. Además, acotó que “cada quién es dueño de sus redes y cada quién sube lo que quiere y yo sé lo que no quiero ver, no sólo en mis redes”.

Un duro mensaje a sus detractores

Como muchos, Andrea usos sus redes para enviar un mensaje claro en contra de quienes no la toleran: “El mundo está lleno de personas, que sin importar lo que hagas, no les agradarás. Pero también estará lleno de personas que te amarán. Esa es tu gente. no eres para todos y eso está bien. Habla con la gente que sí quiera escucharte. Que les importes, que te busquen, no pierdas tu tiempo tratando de convencer a alguien de tu valor. No los obligues a caminar a tu lado. No eres para ellos, ni ellos son para ti”, escribió la actriz.

Andrea Legarreta Andrea Legarreta le envía mensaje a los haters. (Instagram @andrealegarreta)

Ella limitó los comentarios en Instagram. Obtuvo el apoyo de Maribel Guardia, quien le escribió: “Absolutamente cierto”. Además, publicó en sus historias un mensaje de una cuenta de frases para el alma: “Cada vez que te enojes por algo, pregúntate: si murieses mañana ¿habría valido la pena perder el tiempo enojándote?”.

Alfredo no es la primera vez que tiene duros y despectivos comentarios hacia ella, ya que cuando anunció este año que se separaría de su Erik Rubín, con quien estuvo casada por 22 años, no dudó en darle duró con sus palabras:

“Ojalá pase por 50 más (malos momentos) de aquí a que se muera, y ojalá el día que se muera, se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve y a este cuate, a Erik Rubín, lo felicito por haberse desecho de ese cáncer”, afirmó en un encuentro con los medios de comunicación. Ella afirmó que lo demandaría.