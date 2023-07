Comentan que Madonna puso su cuerpo al límite por competir con las más jóvenes

Madonna pasó un gran susto al estar recluida en Cuidados Intensivos debido a una infección bacteriana grave. No sólo ella, sus seres queridos, amigos y fans temieron lo peor.

Actualmente, la cantante de 64 años, se recupera en su casa, donde hasta hace poco seguía vomitando y sin poder levantarse de la cama.

La ‘Reina del Pop’ se desmayó ante todos, por lo que tuvieron que llevarla de urgencias al médico, a pesar de que ella no quería.

Amigos revelaron al portal The Sun que el estado de salud de Madonna pudo deberse a que ella llevó a su cuerpo al límite por competir con las más jóvenes, como Taylor Swift o Pink. Su colapso se produjo a la par de sus ensayos para la gira mundial que iniciaría el 15 de julio, y que tuvieron que suspender debido a su gravedad.

Presuntamente, la cantante ensayaba demasiadas horas, de día y de noche. No descansaba. Sus amigos le aconsejaban que se tomara un receso, ya que tenía que recargar las pilas para cuando iniciara la gira, pero ella hacía caso omiso a estas recomendaciones.

“Estaba trabajando horas extras, pero claramente se quemó y las personas a su alrededor le han estado recordando cortésmente que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25. Ella necesitaba controlar su ritmo. Esforzarse tanto era extremadamente arriesgado”, dijo uno de sus amigos al citado medio.

Todos temían que se enfermara por su edad, pero sólo algunos pocos se atrevieron a recomendarle que bajara el ritmo, le decían que la gira ya tenía suficiente publicidad y que su trayectoria vaticina un gran éxito, pero trabajaba “más duro que nadie”.

Muchos temían por su excesivo trabajo y la llegaron a comprar con Michael Jackson, quien murió en el 2009 poco antes de una gira.

Descanso obligado

Ya ha circulado información de que antes de su colapso, Madonna pasó varios días con fiebre, pero lo mantenía en secreto para no estorbar su gira. No obstante, su malestar físico no le bajaba el buen ánimo. Sus amigos y familiares dicen que estaba de muy buen humor antes de que decayera.

“Muchos de nosotros sentimos que los comentarios constantes sobre su edad la han presionado para competir, por lo que nos alivia que se haya visto obligada a tomarse un descanso y anteponer su salud”.

La misma fuente reveló que ahora está “feliz” en su casa y que desde allí asiste a reuniones virtuales con motivo de su gira. Están planteadas varias fechas debido a la pospuesta para el 15 de julio.

“Su condición es completamente curable y está trabajando con un grupo de médicos para estimular su sistema inmunológico”, dijo su amigo, quien aseguró que Madonna volverá al 100 por ciento.