Tom Cruise sucumbe a los encantos de Margot Robbie: la actriz le responde de la forma más épica

Tom Cruise no para de llenar de halagos a Margot Robbies y definitivamente es algo que todos haríamos. Esto no es sólo por su gran belleza y carisma sino por el estreno de la película de ‘Barbie’ que está a la vuelta de la esquina y que desde el primer momento ha impactado a todos.

El actor que rompió récords en taquilla con Top Gun: Maverick, regresa este año con una nueva entrega de Misión Imposible (Mission Imposible: Dead Reckoning Part 1) casi al mismo tiempo que Barbie pero no dejó pasar la oportunidad de demostrar que será de los primeros en estar en la sala de cines vestido de rosa.

Tom Cruise El actor está listo para "vestirse de rosa" y apoyar a Margot Robbie (Matias J. Ocner, Carl Juste /AP)

De hecho, la cinta de la muñeca también llega junto con otros dos blockbusters veraniegos: Oppenheimer de Christopher Nolan e Indiana Jones 5 con Harrison Ford. Es por esto que Tom Cruise quiere asegurarse de que veas todas.

En una publicación de Instagram, Tom Cruise aparece en varias fotografías. En la primera está parado frente a un póster de Indiana Jones 5 con su boleto en mano, mientras que en la segunda muestra su entrada para Barbie y en la tercera para Oppenheimer.

Tom Cruise El actor ya tiene su boleto para la película de 'Barbie' (Instagram)

“Este verano está lleno de películas increíbles para ver en los cines. Estos son solo algunos que no podemos esperar a ver en la gran pantalla. Felicidades, Harrison Ford, por los 40 años de Indiana Jones y por la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine. Nos has dado incontables horas de alegría. Me encanta una función doble, y no se vuelve más explosiva (o más rosa) que una con Oppenheimer de Christopher Nolan y la Barbie de Greta Gerwig”, expresó.

A Tom Cruise no le interesa si su película es la más taquillera o no, después de todo, sabe que la competencia es ruda este año. Sin embargo, destacó que disfruta ver la diversidad que ha mostrado Barbie, algo por lo que Margot Robbie y Greta Gerwig lucharon tanto.

Margot Robbie le responde a Tom Cruise

Después de que el actor hiciera público su apoyo hacia Robbie, ésta compartió la respuesta más épica. Junto con la directora de Barbie, la actriz posó frente al póster de Mission Imposible: Dead Reckoning Part 1, con su boleto en mano, asegurando estar más que lista para apoyar a Cruise.

Al igual que el actor, Robbie también verá Indiana Jones and the Dial of Destiny y Oppenheimer. La publicación simplemente se titula “Misión: ¡Aceptada!”.

La predicción inicial sugiere que Barbie podría abrirse a $ 70 millones a $ 80 millones, si no más. Oppenheimer está buscando un debut nacional en el rango de $ 40 millones. A pesar de una recepción crítica mixta, Indiana Jones 5 está en camino de abrir con un sólido $ 60 millones a $ 70 millones durante el fin de semana del 30 de junio al 2 de julio.