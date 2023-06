Talina Fernández: la lección más valiosa de moda que ni Coco Chanel ni Carolina Herrera darían

Talina Fernández falleció el pasado 28 de junio a los 78 años tras ser hospitalizada de emergencia. La conductora padecía leucemia, lo que debilitó su cuerpo y desde hacía un mes no se sentía bien.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, señaló su hijo Coco Levy y explicó que la enfermedad le provocaba fuertes dolores que no podían controlar ni con medicamento.