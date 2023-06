‘El juego del calamar 2’ por fin confirmó elenco: ¿quienes regresan y quiénes se unirán?

En 2021, Netflix rompió récords de audiencia con el estreno de ‘El juego del calamar’, serie que en 9 episodios tuvo a todos con los nervios de punta.

Desde hace un año, la plataforma anunció que tendríamos una segunda temporada pero que antes llegaría un reality show basado en los desafíos que de la serie, aunque por supuesto sin rayos láser mortales.

En el avance de este se reveló que 456 jugadores llevarán los mismos uniformes verdes de los protagonistas y estarán custodiados por los extraños guardias de uniforme rosa. Los desafíos se llevarán a cabo en los escenarios del show y por supuesto tendrán que enfrentarse a la muñeca gigante del juego luz roja, luz verde. El ganador del reality se llevará $ 4,56 millones. Eso sí, de acuerdo con Vanity Fair la producción presentó varios problemas, incluyendo que varios jugadores la llamaron una experiencia “traumática y amañada”.

La segunda temporada de El juego del calamar ya tiene protagonistas

Aunque aún no se ha revelado la trama ni fecha de lanzamiento fija, Netflix acaba de revelar los ocho nuevos miembros del elenco que se unirán a la exitosa serie.

El juego del calamar La serie tendrá segunda temporada y un r4eality show (Netflix)

Si la primera temporada contó con importantes figuras de la industria del entretenimiento coreano, ahora tendrá idols y más estrellas de los doramas. Park Gyu-young (Sweet Home, Celebrity), Jo Yu-ri (ex miembro de Iz*One), Kang Ae-sim (Be Melodramatic, Move to Heaven), Lee David (The Fortress, Svaha: The Sixth Finger), Lee Jin-uk (Sweet Home, Miss Granny), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card), Roh Jae-won (Missing Yoon, Ditto) y Won Ji-an (D.P.) serán quienes acepten el tenebroso reto en esta entrega.

Lee Jung-jae, Wi Ha-joon, Gong Yoo y Lee Byung-hun, repetirían sus papeles en la segunda temporada de Squid Game.

Cabe recordar que en la primer entrega, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ya se había salvado de una muerte inminente y había podido regresar a casa con el gran premio. Sin embargo, hacia el final del último episodio lo vemos volver a aceptar el reto.

El juego del calamar ¿Regresará Lee Jung-jae a la segunda temporada? (Netflix)

¿Qué ha sido de los protagonistas de la primera temporada?

Mientras Lee Jung-jae espera para regresar como Seong Gi-hun, ha estado trabajando mucho. La serie lo llevó a ganar un Primetime Emmy y una nominación al Globo de Oro y de ahí le llovieron varios éxitos.

En 2022, hizo su debut como director con la película de acción de espías Hunt, en la que también actúa. Ese mismo año firmó contrato con Creative Artists Agency y fue elegido como el protagonista de la serie de Star Wars, The Acolyte. Lee además recibió la Orden Geumgwan al Mérito Cultural del presidente Yoon Suk-yeol, que es la condecoración más alta otorgada a quienes han contribuido a la cultura y las artes.

El juego del calamar El actor Park Hae-soo desata suspiros entre los fans de los doramas (Netflix)

Park Hae-soo, quien interpretó a Cho Sang-woo, también ha tenido las manos ocupadas. Tras el éxito de Squid Game, el actor fue nominado al premio Primetime Emmy como actor de reparto destacado en una serie dramática. En 2022, apareció en tres producciones de Netflix que estuvieron en el Top 10 mundial: Yaksha: Ruthless Operations, Money Heist: Korea – Joint Economic Area y Narco-Saints. Aunque su personaje en Squid Game murió, el actor está listo para seguir aceptando nuevos retos.

Jung Ho-yeon, quien dio vida a Kang Sae-byeok ha estado en diversas campañas de modelaje y marcas de renombre como Chanel, Louis Vuitton y Adidas Originals. En 2023 firmó para una campaña con Lancôme. Además participará en su primer largometraje The Governesses, junto a Lily. -Rose Depp y Renate Reinsve. Su personaje también tuvo un trágico final y aunque no la veremos en esta segunda entrega, la actriz tiene agenda llena por delante.