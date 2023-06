“Yo soy un buen padre”: Bobby Larios habla sobre su parentesco con Emilio Osorio

Niurka y Bobby Larios Bobby Larios afirma que es un buen padre, pero que no guarda relación con el hijo menor de Niurka Marcos.

Fue José Manuel Figueroa quien desató de nuevo los rumores sobre la posible paternidad del bailarín Bobby Larios con el hijo Emilio Osorio, hijo menor de la vedette Niurka Marcos. “¿No es hijo de Bobby Larios?, ¿no? Estoy preguntando, no sé”, manifestó el cantante, frases que incomodaron, no solo a la cubana, sino también al mismo Bobby, quien rompió el silencio.

Niurka tuvo tres amores, con quienes tuvo un hijo con cada uno. Su primogénito Kiko fue producto de su relación con un empresario llamado Federico en 1990. Cinco años más tarde llegó su niña Romina. Ella es hija de la actriz con José Francisco Pasos. Finalmente, en el 2000, Marcos dio a luz a Emilio, mientras estuvo casada con el productor Juan Osorio. Pero los rumores de una infidelidad por parte de ella con Larios habría dado frutos: Emilio.

Ya son 22 años de este rumor que ya sacó de quicio al propio Bobby, quien no dudo en callar a quienes intentan sembrar discordia. Él y Niurka se casaron en el 2004 y dos años más tarde se separaron. Pero mientras duró su relación, él aceptó a los tres hijos de la protagonista de novela como si fueran suyos.

Este lunes 26 de junio se pronunció sobre las declaraciones de Figueroa y aseveró al canal de Youtube El Chismecito que no entendía por qué tenía que sacar ese tema a colación si realmente se hace decir amigo del productor Osorio. Además, instó a que “no hay que meterse con los niños”.

“Ya yo estoy casado, tengo 8 años de casado. Con Emilio, siempre lo he dicho, fue parte de mi vida como lo fue Romina y Kiko, mucho amor y respeto para ellos tres. (...) Emilio, cuando me tocó estar con Niurka, él tenia dos años (...) Yo le puse un grano de arena, de mi amor. Ya lo del pasado pasó. (...) Me mandan (los fans) notificaciones (diciendo): ‘El hijo es tuyo, reconócelo’. Si fuera mi hijo lo hubiera reconocido hace rato. Soy un buen papá. Él tiene su padre”, contestó Larios en el podcast.

En tanto, para el programa Chismorreando TV, Bobby acotó: “A veces los hijos van como adoptándose, son como los perritos. (...) A veces tú tienes un perrito y tú lo vas cuidando. Van creciendo y luego dicen: ‘Ay, se parece al dueño’”. Él insistió que las similitudes entre él y el joven “es una coincidencia”.

Bobby afirmó que actualmente ve a Emilio como un joven que está buscando su espacio, “yo lo veo que lucha por él mismo. Lo aplaudo. ¡Ojalá le vaya bien!”. Por su parte Niurka estalló de ira contra Figueroa y lo llamó “narcisista” y aseveró: “Se arrepintió de lo que dijo (sobre Emilio) porque se le olvidó que cuando él y yo tuvimos aquel romancito, que quedó muy mal porque a mí no me gustó conocerlo para nada”, dijo.