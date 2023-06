Tunden a hijo de Silvia Pinal tras negar paternidad: ¿qué será de la herencia de Alejandra Guzmán?

Un nuevo escándalo ha estallado en la Dinastía Pinal y es que Luis Enrique, único hijo varón de Silvia Pinal reveló los resultados de los estudios de ADN que le realizó a su hijo Apolo.

A través de un comunicado emitido por sus abogados, Luis Enrique confirmó que no existe compatibilidad biológica alguna con el pequeño. Aunque aseguró que “el afecto hacia el menor no desaparecerá”, sí buscará desconocer dicho vínculo legal.

Luis Enrique Guzmán El comunicado en el que el hijo de Silvia Pinal niega ser padre biológico del pequeño Apolo (Twitter)

“El señor Luis Enrique Guzmán Pinal se realizó una prueba en genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia geneista, entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal”, se lee en el comunicado.

Y continúa: “Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma, pero si debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable (viable) continuarla”.

Silvia Pinal (Instagram)

El abogado Francisco Javier Piz mencionó que “esto no le pretende negar al menor el afecto y cariño que le pueden brindar su padre y familia biológica, así también el apoyo económico al que están obligados, y finalmente el derecho del menor a conocer su verdadero origen”.

La madre biológica del menor es Mayela Laguna, quien estuvo con Luis Enrique por al menos 8 años. Hasta el momento se desconoce quién sería el padre de Apolo.

Mientras el hijo de Silvia Pinal asegura haber sido “engañado” respecto a su paternidad, internautas lo tunden en redes sociales, llamándolo “desobligado” y hasta “oportunista”.

Silvia Pinal (Instagram)

“La criatura no tiene la culpa de los desorden de los padres... Los dos están bien cucus.. Triste situación solo por Apolo”; “Desobligado. Lo que hace este señor para no pagar ni un peso”; “La ambición de este seño por la herencia lo dejará sin nada”; “Si fuera un verdadero hombre se quedaría con El Niño sin importarle si es el Papa biológico o no. Poco hombre! Pobre Niño que no tiene la culpa de nada”; “Lo que quiere es cobrar toda la herencia y quedársela por eso ahora se desliga de sus responsabilidades”, se lee.

Apolo sería el heredero de Alejandra Guzmán

En abril de 2022 se filtró un audio donde la Reina de Corazones supuestamente habría expuesto sus intenciones de quitar a su hija Frida Sofía de su reparto de bienes debido a los señalamiento que ésta hizo en contra de Enrique Guzmán por lo que el pequeño Apolo, su ahijado, sería el heredero universal.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo) me vale… Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, se escucha en el supuesto audio recuperado por La Mesa Caliente.

Ahora hay muchos cuestionamientos en torno a lo que sucederá tras las pruebas negativas de ADN. La Guzmán podría cambiar su testamento una vez más tras conocer que Apolo no es su sobrino.