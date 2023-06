Kourtney Kardashian presume en bikini su panza, pero le dicen que no tiene clase

Muchas de las celebridades que anuncian su embarazo no tardan en presumir el crecimiento de sus bebés en su pancita, lo que desata ternura entre el público, como lo hizo la presentadora de televisión Cynthia Rodríguez, quien tras anunciar que se pronto se convertirá en madre por primera vez se dejó ver en un pequeño trabaje de baño durante sus vacaciones al lado de su esposo Carlos Rivera.

Los fanáticos respondieron positivamente ante esto. Sin embargo, parece que aunque estén en la misma posición, Kourtney Kardashian no logra el mismo efecto en los internautas. Fue el 17 de junio cuando literalmente le gritó a todo el mundo que está esperando su cuarto hijo a los 44 años. Lo hizo de una manera muy particular, pues emuló uno de los videos de la banda de rock Blink 182.

Entre el público y con una pancarta en mano que decía: “Travis I’m pregnant (Travis estoy embarazada)” difundió su gestación. Ella está casada desde el 2021 con Travis Barker, quien es el baterista de la agrupación y ahora esperan su primer bebé.

“Ten un poco de clase”

El sábado 24 de junio, Kourtney hizo lo mismo que Cynthia y posó con un pequeño trabaje de baño frente a un espejo para dejar ver por completo su cuerpo en gestación. Pues un hater no perdió la oportunidad para criticarla, pero los demás se encargaron de ponerlo en su sitio.

“Señora, ríndete. Ten un poco de clase. Respeta a tus hijos pequeños. Nadie necesita verte haciendo alarde de tu cuerpo vestido de bikini sin importar tu talla”, fue la desagradable opinión que llevó a que todos defendieran a la empresaria: “¡Entonces no mires! Además los niños fueron amamantados, así que las tetas no son nada de qué avergonzarse. Espero que tu vida mejore”, “Ella puede vestir lo que maldita quiera. Esto no te afecta”, y “Te sientes tan amenazado por una mujer embarazada” reaccionaron.

Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian posa embarazada con un diminuto bikini.

Además, los internautas también recalcaron que Kourtney es la única de las Kardashian que ha parido a todos sus hijos: Mason, Penelope y Reign con su expareja Scott Disick. Mientras que Kim, madre de North West, Saint, Chicago y Psalm, tuvo que recurrir a un vientre en alquiler para tener a sus dos últimos niños, ya que con los que tuvo padeció de preeclamsia y placenta accreta.

Recientemente, Klhoé también se adentró al mundo de la maternidad por segunda vez, pero no de forma natural, sino a optó por pagarle a una mujer para que prestara su vientre para traer al niño al mundo. Los vientres en alquiler son comunes y legales en Estados Unidos.

Este domingo 25 de junio, la pareja anunció que tendrán un niño, luego de que al ritmo de la batería descubrieran el sexo el bebé. Con este la familia se ampliaría a 7 hijos en total entre los que tiene cada uno.