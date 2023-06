Hasta Taylor Swift la rechaza: Meghan Markle la más “odiada” y “rechazada” tras dejar la realeza

Meghan Markle y Taylor Swift La exactriz no vive momentos fáciles tras dejar la realeza (Amy Sussman / WPA Pool /Getty Images)

Las cosas para Meghan Markle y el príncipe Harry no van muy bien y es que desde que abandonaron la realeza han recibido golpe tras golpe.

Hace poco se supo que Spotify rescindió el acuerdo de 20 millones de dólares que firmaron en el 2020 de su programa Archetype, y las dificultades no dejan de llegar.

Y es que desde hace unos años la pareja decidió abandonar la realeza para tener una vida más tranquila y libre en Estados Unidos con su hijo Archie, y luego dieron la bienvenida a su segunda hija Lilibet.

Pero, desde que abandonaron a la familia real, no han hecho otra cosa que hablar sobre la realeza y lo que vivieron allí, por lo que los acusan de ser unos “aprovechadores”, y aseguran que, si no es de la realeza, no tienen nada qué decir.

Además, que siguen usando sus títulos de la realeza, Duques de Sussex, cuando ya no deberían usarlos porque renunciaron.

Taylor Swift rechazó a Meghan Markle y se convirtió en la más “odiada”

Sumado a los duros golpes que Meghan Markle y el príncipe Harry han enfrentado, se sumó uno más y es que se conoció que Taylor Swift la rechazó.

Según informó el Wall Street Journal, Taylor rechazó la invitación de aparecer en el podcast de Meghan Archetypes, luego que Spotify rescindiera su contrato.

Según revela el medio, Meghan fue la que le escribió, no alguien de su equipo, pues ella realmente la quería en el programa, pero Taylor declinó la invitación y le envió la respuesta con uno de sus representantes.

Además, la pareja ha tenido problemas para producir programas para Netflix que no tenga que ver con la realeza, por lo que la plataforma no planea renovar su acuerdo que se extendía hasta 2025.

“Entre sus proyectos fallidos se incluye un programa infantil animado llamado “Pearl” que fue cancelado por Netflix”, dijo el medio antes mencionado, detallando que otras dos ideas también fueron rechazadas.

También una reciente encuesta en Reino Unido reveló que Meghan y Harry son los más “odiados y rechazados” de la realeza, y todos tienen opiniones negativas de ellos.

“La popularidad neta de la duquesa de Sussex se encuentra por los suelos, decayendo a un mínimo histórico de -47 puntos, siendo el más bajo desde que se empezó a registrar en el año 2017″, dice parte de la encuesta realizada por ‘YouGov’.