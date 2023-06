El día que padre de Shakira le cantó frente a todos y la hizo llorar: “su conexión es poderosa y especial”

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas y exitosas desde los 90 que con su talento ha traspasado fronteras, países y géneros musicales.

A sus 46 años la famosa sigue marcando pauta y triunfando con cada uno de los temas que estrena como Music Session 53, TQG y todos están a la espera de Copa Vacía.

Sin embargo, gran parte de su éxito se lo debe a su padre, William Mebarak, quien siempre la apoyó en su carrera, y la inspiró con su poesía a componer sus canciones.

A lo largo de su carrera, su padre ha estado para acompañarla, celebrar sus triunfos, y apoyarla en sus momentos malos, y también han revertido los papeles, pues una vez, fue él quien le cantó a ella.

La vez que el padre de Shakira le cantó frente a miles y la hizo llorar

Shakira siente un gran amor por sus padres Nidia y William, pero con su padre la conexión es especial y mucho más profunda.

En varias oportunidades han cantado juntos, y en una ocasión fue el propio William Mebarak quien sorprendió a Shakira cantándole frente a todos.

Ocurrió en los Latin Grammys del 2011, cuando Shakira fue elegida Persona del año, y su padre la sorprendió interpretando el tema “Niña Bonita”.

El video del momento es realmente emotivo, y la colombiana se ve muy conmovida, sin poder contener las lágrimas, mirándolo emocionada, con amor y mucho orgullo.

“Cuánto amor de un padre hacia una hija y viceversa!!👏”, “Canta muy bien, el padre de Shakira, con razón ella tiene tanto éxito”, “Que bonito 💝🙏💝, hasta se me salio la lágrima”, “Que belleza de padre y ella de hija increíble cuanto amor y respeto”, y “que amor tan bonito el de ellos, de verdad inspiran”, fueron algunos de los comentarios en redes.

La cantante vivió uno de los momentos de su vida más especiales esa noche, y se ve en su rostro, pues para ella no hay nada más importante que sus padres.

Por eso, ahora que su papá está delicado de salud ha sufrido mucho y ha hecho todo lo que está en sus manos por él, para que mejore, incluso ayudándole en sus rehabilitaciones, y cantándole en su cumpleaños para que no se olvide de ella.

El septiembre del año pasado el padre de Shakira cumplió 91 años y ella tuvo un gesto muy especial, cantándole el tema Hay amores, pero él ya no parecía reconocer su voz en el tema, por eso, ella no se le despega ni un segundo, y le canta cada que puede para que no la olvide.