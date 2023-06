25 años de Sex and the City: así es la exposición de la serie de HBO realizada en Medellín

Asi es la exposicion de And Just Like That en Medellin por Sex and the City (Ricardo Castro/Ricardo Castro)

Medellín, la ciudad de la eterna primavera, fue el epicentro de la celebración a las dos décadas y media de la serie “Sex and the City” y la amistad de Carrie Bradshaw y sus amigas en Colombia. Esto, a propósito del estreno de la segunda temporada de ‘And Just Like That’.

Durante los días 23 y 24 de junio, Medellín fue el lugar elegido por HBO para celebrar los 25 años de existencia de la icónica serie “Sex and the City”.

Y es que no es para menos: la vida de Carrie Bradshaw ha seguido sumando seguidores a lo largo de los años, donde muchos se identifican bien sea con ella o sus amigas Miranda, Samantha o Charlotte.

Y ha sido así, al punto que la franquicia aún tiene continuación en la actualidad, después de seis temporadas y dos películas estrenadas durante las décadas pasadas. Por ese motivo, en 2021 HBO Max decidió traer al combo fashionista favorito de la televisión para una nueva serie donde sus protagonistas afrontan los retos que llegan al pasar por la edad de los 50.

Por eso, en aras de no sólo celebrar 25 años de amistad y de una serie que rompió tabúes en la forma en que las mujeres hablaban de su sexualidad sin tapujos ni problemas, sino también el estreno de la segunda temporada de su secuela “And Just Like That…” (“y así fue como…” en español), en el edificio “Oasis de la moda” de Medellín, se armó una exposición interactiva como elementos muy representativos del programa.

“Sex and the City” y “And Just Like That”: así es la exposición que le da la vuelta al mundo para celebrar dos décadas y media de moda y amistades

La exposición que estuvo abierta al público los días 23 y 24 de junio, fue una réplica del evento de estreno que se realizó en la ciudad de Nueva York originalmente, juntos a las protagonistas de la serie Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, realizaron con motivo del estreno de la segunda temporada de “And Just Like That”.

Este evento no es más que un deleite para todos los amantes de la moda y de la serie, pues quienes siguen la historia de cerca, saben de la importancia de la moda como casi un personaje principal de la serie.

Los zapatos de Carrie Bradshaw en la exposicion de Sex and the City (Ricardo Castro)

Desde el inicio, la exposición presenta algunas de las locaciones más representativas de su protagonista, como su habitación donde suele pasar gran parte de su tiempo escribiendo sus columnas, o la fachada del edificio donde vive, con gran atención al detalle y a esos elementos que hacen únicos la ambientación del programa de tv.

Posteriormente, otro de los momentos para tener cuenta es la proyección de algunas de las escenas más importantes de la serie siendo proyectadas en diferentes pantallas, donde los visitantes podían simular caminar por una pasarela viendo los momentos más importantes de las cuatro amigas.

El escritorio de Carrie Bradshaw en la exposicion de Sex and The City

Además, no es un secreto que Carrie Bradshaw es todo un icono en la industria de la moda gracias a su ecléctico estilo, y su visión para tomar riesgos en su estilo, por eso en la exposición se pueden apreciar algunos de sus looks más memorables a través de los años, siendo el más representativo, el vestido firmado por la casa de modas Valentino, en color naranja, que Carrie usó para despedir a su amado Mr. Big lanzando sus cenizas en Paris.

Y el highlight de la exposición: una pared a lo largo del salón donde se exhiben algunos de los modelos de zapatos más importantes para el personaje de Sarah Jessica Parker, porque no se puede ser conocedor de la serie sin saber del amor de Bradshaw por el calzado costoso.

El vestido de exposicion de Carrie Bradshaw en Sex and the city (Ricardo Castro)

Como momento final, llevarse un cupcake a la salida que recuerda a los icónicos cupcakes de la pastelería “Magnolia Bakery”, uno de los sitios que solo los verdaderos amantes de la serie saben lo que representa este lugar.

Sin duda, la exposición conmemorativa a los 25 años de sex and the City, y ahora con la segunda temporada de “And Just Like That…”, fue un festín visual para todo el que desee sentirse como Carrie Bradshaw así sean por 20 minutos de su vida.