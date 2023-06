La cláusula anti Clara Chía puesta por Shakira que cada día le hace más la vida imposible a Piqué

Shakira y Clara Chía Martí La cantante y la novia de Piqué son comparadas por sus looks (David Ramos / @3gerardpique/Getty Images / Instagram)

La historia entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía está lejos de terminar. Tras la ruptura mediática de la colombiana y el antiguo jugador del FC Barcelona, se puso en marcha un acuerdo de custodia para sus hijos, Milán y Sasha, quienes ahora se ven envueltos en una trama igual a las de sus padres.

Los hijos de Shakira no podrían convivir con Clara Chía, de acuerdo a una cláusula en el acuerdo de custodia

Desde hace días atrás, la prensa española ha estado especulando sobre las posibles razones por las cuales los hijos de Shakira y Gerard Piqué no asistirán a la boda del hermano del catalán, Marc Piqué, que se celebraría este sábado 24 de junio.

En medio de tanta polémica, salió a la luz pública una supuesta clausula en el convenio de separación firmados por la colombiana y el catalán, y explicaría la ausencia de los pequeños en el evento familiar. Se trata de una prohibición que haría a Milán y Sasha no poder convivir con la nueva novia de su padre, Clara Chía Martí.

Este dato fue revelado por el periodista Pepe del Real en El programa de Ana Rosa de la cadena Telecinco, dejando en claro que la decisión de la barranquillera es inamovible, según reveló Infobae.

Shakira habría puesto una cláusula para evitar que Milán y Sasha compartieran con Clara Chía

“Tiene que ver con una cláusula del convenio regulador por la que Piqué tiene unos días en los que hay que devolver a los niños a su madre. Él estuvo hasta el último momento intentando llegar a un acuerdo con Shakira para que se los dejase, pero el problema es que ella le decía que el convenio reza que su actual pareja, hasta que no esté consensuado por los dos, no puede compartir espacio con los menores porque tienen que tener un tiempo para adaptarse a la convivencia y demás”, aseguró Pepe del Real.

La cláusula afectaría también a Clara Chía, hasta el punto de no poder vivir con Gerard Piqué.

“De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: ‘No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja’. Era un poco como ‘me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo’”,