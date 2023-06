“Es un pedante”: le piden a Piqué que se “largue” de México tras supuesto comportamiento despectivo

Piqué El futbolista estuvo en México y no se portó de la mejor forma al parecer (@3gerardpique / David Ramos /Instagram / Getty Images)

Gerard Piqué se ha convertido en uno de los hombres más odiados debido a la infidelidad hacia Shakira con su ahora novia Clara Chía Martí.

Recientemente el futbolista viajó a Miami para dejar a sus hijos Sasha y Milán con su madre, y actualmente se encuentra en México , donde fue captado por algunos usuarios que lo vieron.

A través de las redes se viralizaron fotos y videos de Piqué donde se ve incómodo porque sabe que le están grabando y llevaba unos lentes oscuros.

La experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno compartió un video de Piqué en México analizando su lenguaje, y explicando que se ve que estaba a la defensiva.

Rechazan a Piqué en México y le piden que se vaya de allí

Gerard Piqué fue captado con lentes oscuros, siempre mirando al celular y encorvado y según la experta en lenguaje corporal era porque quería pasar desapercibido, pero no fue así.

“Es una forma de evadir a los demás, yo considero que estaba encorvado porque está a la defensiva, nunca lo vemos sonreir ni hacer ningún gesto de comodidad. Es una persona que tiene razón fundada para sentirse atacado (…) se ve incómodo”, dijo Maryfer Centeno.

Sin embargo, en los comentarios le pidieron a Piqué que se fuera de México no solo porque no lo quieren, sino porque fue “grosero”.

“Hizo comentarios muy despectivos de México, para mí no es grata su visita”, “Es un pedante que se largue ya mismo”, “lo siento pero se lo merece, son las consecuencias de sus malas acciones”, “por favor no quiero a este hombre en mi país que se vaya”, y “que se largue esa escoria, no lo queremos aquí”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Además, el usuario en Twitter, Raúl Gutiérrez aseguró en Twitter que una amiga trabajaba en el Hotel Presidente donde se quedó Piqué y aseguró que “es insoportable” .

“Cree que es parido por los dioses, todo el tiempo mirando de arriba abajo a todo el personal del hotel. No habló una palabra en español, puro catalán, con decirles que a mi amiga se le fueron las ganas de pedirle una foto cuando lo llevó a la suite”, dijo el usuario en redes.

Se desconoce si Piqué aún sigue en México o ya regresó a Barcelona, pero al parecer viajó hasta aca para expandir su negocio de la Kings League.