¿La serie de la venganza? ‘Glamorous’ con Kim Cattrall se estrena el mismo día de ‘And Just Like That’

Después que se confirmara que la segunda temporada de And Just Like That tendría de nuevo a Kim Cattrall, ahora se extiende la polémica con el estreno de Glamorous, la nueva serie de la actriz.

Pues sí, la famosa regresa a un rol protagónico pero no dentro de la trama que la volvió hacerse una estrella internacional, con su papel de Samantha Jones, en la producción de HBO, Sex and the city.

Al contrario, será figura de una de sus mayores competencias: Netflix, en una serie que promete cautivar al centrarse en el mundo del maquillaje y que curiosamente se estrena este 22 de junio, al igual que la nueva entrega del spin off, And Just Like That.

Su breve participación en la temporada junto con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon no puede confundirse con una reconciliación, ya que se filtró que su cameo fue grabado alejada de todo el elenco por petición propia y después de una larga insistencia de la producción y sobre todo, de los fans.

¿De qué trata Glamorous, la nueva serie de Kim Cattrall para Netflix?

Esta producción narra la historia de “Madolyn Addison, una magnate del sector del maquillaje y veterana de la edad de oro de las supermodelos, quien es además fundadora y directora ejecutiva de la prestigiosa marca de belleza que lleva su nombre”, asegura Glamour.

“La reconocida ejecutiva está decidida en hacer algunos cambios en su empresa y ve una oportunidad en Benny, un joven cuya vida parece estancada hasta que consigue entrar a trabajar en Addison”, agregan.

El resto del reparto de Glamourous, además de Kim Cattrall en el papel estelar, cuenta con Miss Benny, Zane Philips, Jade Payton, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris y Graham Parkhurst.