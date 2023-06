Aunque dicen que es su “enemiga”, esta fue la reacción de Sarah Jessica Parker al regreso de ‘Samanta Jones’

Hace unas semanas se anunció el regreso de Kim Catrall como Samantha Jones a la nueva versión de Sex and the City, And Just Like That.

Sarah Jessica Parker y Kim tuvieron diferentes problemas, y la actriz que interpretaba a Samantha decidió no regresar para la nueva versión, pero muchos la pedían y aseguraban que sin ella no era lo mismo.

A pesar que no estuvo presente, el personaje de Samantha Jones sí apareció en la serie a través de mensajes de texto que intercambiaba con Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah.

Hace unas semanas anunciaron que Kim Catrall regresará como Samantha en la parte final de la segunda temporada, e incluso, su escena ya fue grabada.

Debido a los problemas entre ella y Sarah, la actriz pidió grabar su escena sola, lejos de las demás, pero igual muchos ya quieren ver su regreso triunfal.

Lo que dijo Sarah Jessica Parker sobre el regreso de Kim Catrall como Samantha Jones en And Just Like That

Muchos se preguntan qué piensa su “enemiga”, Sarah Jessica Parker, sobre el regreso de Kim Catrall y la famosa ya dio su opinión.

La protagonista de la serie aseguró que la noticia le emocionó mucho, de hecho, esperaba que Kim estuviera desde la primera temporada del reboot, pero fue ella quien no quiso.

“Me entusiasmó mucho la idea. Pensé que era una buena idea y me encantó que pudiéramos hacerla realidad y que funcionara para ella. Es muy bonito. Me alegré mucho”, dijo la actriz en entrevista a Entertainment Tonight.

Además, aseguró que esta nueva temporada será mejor que la anterior y está feliz que se sumen nuevos personajes.

“Ha sido una gran alegría. Hemos estado muy atentos a la forma en que, ya sabes, nos hemos acercado a los personajes que no habían aparecido hasta ahora, la forma en que hemos invitado a los actores de nuevo y ha sido muy divertido y emocionante y sin duda nostálgico, pero creo que más que eso, ha sido un montón de alegría”, dijo al Daily Mail.