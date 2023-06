“Es una completa narcisista”: critican a JLo por su particular forma de felicidad a Ben su día

Las celebridades aprovecharon este domingo 18 de junio para presumir a sus padres y parejas en el Día de los Padres. A través de sus redes sociales compartieron imágenes y videos que recogían los mejores momentos en familia, y, por supuesto, que las lindas palabras para “el rey de la casa” no faltaron. Sin embargo, fue Jennifer López quien llamó la atención por la particular forma en que felicitó a su esposo Ben Affleck en su día.

Ben tiene tres hijos con la también actriz Jeniffer Garner. Se tratan de Violet Anne (17) Seraphina Rose (15) y Samuel (12). Ellos nacieron durante los 13 años de relación que tuvo la pareja. Luego el actor regresó en el 2022 confirmó que se casaría por segunda vez y sería con Jennifer López, con quien había mantenido un romance y compromiso en 20 años atrás.

Pero ahora JLo no estaba sola, Emme y Max, sus dos hijos son su gran compañía, pero él adoptó como suyos a los gemelos que la actriz tuvo con el cantante Marc Anthony, Ahora ambos se convirtieron en padre de cinco hijos y se llevan fabulosamente, incluso con la propia Garner, quien en varias oportunidades se le ha fotografiado con Emme y Max.

“Es una completa narcisista”

Cómo no adorar al hombre que ama a tus hijos como a los del y es un padre presente en su familia pese a que no viven juntos. Pues ante esto, la también cantante no dudo en darle un espacio en su Instagram a Afflex para decirle lo grandioso que es. Pero fueron las fotos las que seleccionó para la dedicatoria las que desataron la polémica, que dividió a los internautas.

JLo escribió: “Publicación de apreciación de papá ✨Feliz Día del Padre Papá. ¡Y feliz día del padre a todos los papás increíbles que hay por ahí! Te amamos y te apreciamos más de lo que nunca sabrás”, acompañado tres fotos y un video de Ben. La prima imagen fue la controversial, pues Ben aparece desnudo en el baño, dejando ver que tiene un escultural cuerpo para sus 50 años.

Las otras dos, eran de ellos como pareja y el video es una fragmento donde la artista dio una entrevista y habló sobre cómo es él como padre.

“Es una completa narcisista”, “¿Por qué hizo esta publicación del Día del Padre sobre ella 😂 ella es tan narcisista y ni una maldita foto con niños”, “Estoy seguro de que los hijos de Ben y Jen G están súper emocionados por ver una foto de su papá sin camiseta publicada por ti”, ¿Dónde están las fotos de él con los niños? La amo pero me extraña este post”, fueron parte de los comentarios.

También la criticaron por no dedicarle unas palabras al padre de sus hijos, quien no ha estado presente en la vida de ninguno de sus cinco hijos, salvo este último que tuvo este propio domingo 18 de junio junto a su cuarta esposa, la modelo de 23 años, Nadia Ferreira. Aunque también recibió el apoyo de otros seguidores, que recalcaron que el cantante no le dedicó ni una palabra a ninguna de las madres de sus hijos.