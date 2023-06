El príncipe William habla de la crianza de su madre pero recuerdan cuando se avergonzó de ella

El príncipe William tenía 15 años cuando murió su madre Lady Di, quien intentó de mostrarse la verdadera realidad que había detrás del Palacio de Buckingham, al igual que su deseo y vocación para ayudar a los colectivos vulnerables e instituciones benéficas, como las que daban refugio a las personas sin hogar.

A sus 11 años, Diana se encargó de llevarlo junto a su hermano Harry a visitar un refugio en Londres que le hizo entender las ganas de su madre por ayudarl al projimo. Ahora junto a Kate Middleton desea inculcarle esto mismo a sus hijos: George, Charlotte y Louis.

“Creo que lo correcto es exponer a los chicos, para que lo entiendan. Crecer sabiendo que algunos somos muy afortunados, que otros necesitan un poco de ayuda y que nosotros necesitamos hacer un poco más para ayudar a otros a mejorar sus vidas. Mi madre me presentó la causa de la falta de vivienda desde muy joven, y estoy muy contento de que lo hiciera”, sostuvo.

El día que el príncipe William se avergonzó de su madre

Pese a sus 40 años está muy orgulloso del legado que le dejó la princesa Diana, no siempre fue de tal manera, pues durante su adolescencia llegó a sentir vergüenza de su progenitora y él mismo lo confesó.

Los últimos años de vida de Lady Di estuvieron llenos de dolor, angustia y acoso por parte de la prensa debido a la infidelidad del ahora Rey Carlos III con Camila Parker, además de los amantes que ella tuvo arrastrada por su situación.

Siendo un niño el monarca tenía que ver como sus padres eran el centro de atención, y habría sido durante una cena familiar cuando soltó que su padre no lo avergonzaba, pero su madre sí.

“Papá no me avergüenza, mamá sí”, fueron las palabras publicadas por The Daily Mail, en medio del lanzamiento del siguiente libro biográfico del príncipe, titulado ‘William ante los 40, el proceso de un rey moderno’.

Aquella noche la royal family estaba acompañada de Bel Mooney, periodista del medio Daily Mail y su pequeña hija, Kitty. En medio de la conversación los adultos confirmaban su fanatismo por la popular serie conocida como ‘The Goons’, por lo que la periodista empezó a cantar una parte del musical de la serie.

La situación se volvió incómoda para los preadolescentes, por lo que Kitty, la hija de Mooney, les expresó la vergüenza que le daba su madre, situación que llevó al príncipe a confesar que tenía el mismo sentimiento por su madre.

Pese a ello el futuro heredero al trono mantuvo una linda relación con su madre e incluso le había prometido devolverle su título cuando se divorció de su padre, lo cual no pudo cumplir por su lamentable muerte.