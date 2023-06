Flamin’ Hot, la cinta debut de Eva Longoria como directora con mucho corazón y sabor latino

“Hay muchas cosas de las qué avergonzarnos pero ser mexicanos no es una de ellas. ¿Sabes por qué no quieren que seas mexicano? Porque saben que ser mexicano es un superpoder. Que si te enorgullece ser quien eres, nadie puede detenerte. No pueden hacerte sentir que eres menos. Porque no lo eres. Saben que ese poder puede ganarles. Como Superman”, dice Richard Montañez (Jesse García) a su hijo, tras descubrir que sufre de bullying en la escuela por ser mexicano.