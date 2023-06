Así reaccionaron en redes sociales al ver que Al Pacino ya es padre

Una noticia que dejó a todos boquiabierta fue que Al Pacino sería padre nuevamente y a los 83 años. Para el actor la paternidad es un compromiso importante en su vida. En oportunidades ha manifestado lo difícil que ha sido vivir con su pasado en el que su progenitor lo dejó abandonado junto a su madre cuando apenas tenía 2 años.

“Tener hijos me ha ayudado mucho. Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre. Quería estar ahí. Tengo tres hijos. Soy responsable de ellos. Formo parte de su vida. Cuando no estoy, es molestoso para mí y para ellos”, contó a los medios de comunicación.

Nació Roman Pacino

El primer hijo del actor con Norr Alfallah, de 29 años, se llama Roman Pacino. Aunque no ha trascendido la fecha exacta de su nacimiento. “Confirmo que Al Pacino y Noor Alfallah han dado la bienvenida a un hijo, llamado Roman Pacino”, dice el representante del artista en el comunicado con el que informan que su familia crece.

Hasta ahora no hay una fotografía oficial del nuevo integrante.

¿Qué tan fértil es un hombre de 80 años?

Según algunos estudios, la edad no predice la fertilidad masculina. La función de la próstata no afecta la fertilidad. Un hombre puede engendrar incluso si la próstata ha sido extirpada. Algunos hombres bastante mayores pueden engendrar hijos incluso a los 80 años.

El hombre es fértil hasta alrededor de los 60 años de edad, cuando sus niveles de testosterona disminuyen y la producción de espermatozoides cae. No obstante, a pesar de esto, existen casos en que hombres mayores de 60 años logran dejar embarazada a una mujer.