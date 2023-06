Shakira se confiesa en tribunales y revela los “celos” de Piqué: “Nuestra relación era muy turbulenta”

Las declaraciones del supuesto fraude fiscal de Shakira ante un juez, de 14.5 millones de euros, salieron a la luz pública y se revelaron detalles inéditos de su entonces tormentosa relación con Gerard Piqué, y todos los sacrificios que tuvo que hacer para formar una familia con él.

Shakira reveló el inicio de su historia con Gerard Piqué en los tribunales

“Empiezo a salir con él y, si tenía un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco sus celos, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, reveló la interprete de Barranquilla de acuerdo a información de El País.

Justamente por ese problema es que Shakira reveló todas las locuras que hizo por estar junto al catalán, aunque sea por unos minutos, pero ahora la tiene en muchos problemas con la ley española.

“Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”, declaró.

Y siguió detallando: “En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy... Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno”.

Finalmente reveló el tormentoso inicio de su relación: “Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”, según información del diario El País.