Shakira abre su corazón y revela el mayor gesto que hizo por Piqué: “Es lo más romántico que he hecho en la vida”

Shakira se mostró más sincera que nunca ante un juez y esas declaraciones hechas en junio de 2019 ahora son públicas después que el diario El País haya obtenido acceso a esa comparecencia en el juicio por el fraude fiscal en el que la artista abrió su corazón como nunca lo había hecho anteriormente para defenderse y explicar cómo era su relación con Gerard Piqué, incluso demostrar que no era una residente fiscal en España entre los años 2011 a 2014.

Shakira revela el gesto romántico que hizo con Piqué cuando tenían poco tiempo saliendo

En sus palabras, Shakira revela que su único vínculo con España era Piqué, con el que la relación, en especial al principio, era una constante montaña rusa de emociones y que en esos tiempos nunca estuvieron como una pareja convencional.

Las diferentes autoridades españolas afirman que la cantante barranquillera fue residente fiscal en España desde 2011 hasta 2014 y que debería haber pagado impuestos, mientras ella afirma que no fue residente hasta 2015 porque durante el comienzo de su amor con Piqué, ella tenía muchas dudas:

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia”, declaró según El País.

Shakira recuerda el comienzo de la relación con el catalán como un amor a distancia, pues ellos se querían ver, pero los compromisos de la cantante alrededor del mundo se lo impedían.

Shakira: “Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard”

“Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España”, afirmó la artista, quien niega haber pasado los 183 días del año que exige la ley para ser catalogada como residente fiscal.