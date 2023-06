Mientras Johnny Depp se aferra a Jack Sparrow, Chris Hemsworth quiere dejar a su personaje más icónico

Desde que Chris Hemsworth hizo su debut en Marvel en 2011, se ha convertido en uno de los favoritos y es que su interpretación de Thor marcó un parteaguas en su carrera.

El personaje ha pasado por muchas cosas a lo largo de los años, tanto en su propia saga como en Avengers y el resto de las cintas de superhéroes en las que ha salido como este (han sido nueve en total). Los fans lo han visto como el rey asgardiano todopoderoso, el galán del equipo, el cómico y hasta en su momento más trágico y derrotado.

Hemsworth ha interpretado a Thor durante más de una década y aunque su aparición más reciente en Thor: Love and Thunder de 2022 dejó la puerta abierta para futuras producciones, dejó claro que está más que dispuesto a dejar ir al personaje.

“Tengo que tener cuidado con la forma en que lo digo porque no tengo idea de lo que sucederá en la siguiente fase. Siempre hay conversaciones, como con Extraction. Antes de que algo sea oficial, la gente está lanzando ideas. Pero oficialmente, no lo sé”, dijo en entrevista con Enterteinment Weekly.

Thor es el único personaje de Marvel con cuatro películas en solitario

Hemwsorth ha disfrutado sus años como Thor sin embargo, ha dicho que si hace otra película de Thor, quiere que sea bajo un estilo y el género diferentes es decir, no quiere estancarse en una historia repetitiva pues su mayor temor es aburrir a la gente.

“No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan cansada que ponga los ojos en blanco cuando me vea aparecer en la pantalla como ese personaje. Si una audiencia quiere verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, genial. Me ha encantado poder reinventar ese personaje varias veces. Todavía no tengo la respuesta, pero lo haría”. Me encanta intentar [descubrir] cómo podemos hacer eso de nuevo y mantenerlo un poco impredecible”.

Chris Hemsworth El actor está listo para vovler con una nueva película para Netflix (Netflix)

Cabe recordar que actualmente el actor ha decidido llevarse con tranquilidad su carrera pues hace unos meses se le diagnosticó que tiene probabilidades de desarrollar Alzheimer en un futuro debido a sus antecedentes familiares. Esto lo ha llevado a estar en terapias para fortalecer su mente, así como también se ha enfocado en descansar y no sobrepasarse con el trabajo.

Johnny Depp se aferra a Jack Sparrow aunque fuera de Piratas del Caribe

Jack Sparrow Johnny Depp ha seguido recurriendo a Jack Sparrow para alegrar a los fans (Captura YouTube / Kraken The Box)

Mientras que los rumores de un reinicio de Piratas del Caribe son cada vez más fuertes, es un hecho que Johnny Depp no quiere volver a trabajar para Disney después de sentirse “traicionado” por la compañía.

Sin embargo, eso no le quita el amor que le tiene a Jack Sparrow, su personaje más icónico al que dio vida de 2003 a 2017. En 2018, Depp fue despedido de la franquicia de Disney tras verse envuelto en un escándalo con Amber Heard que lo acusó de violencia doméstica.

El actor es el elemento clave para el éxito de este personaje. Desde las improvisaciones hasta la propia fisicalidad del personaje. Ha sido tanta su dedicación y entrega a Jack Sparrow y la franquicia que incluso ha hecho realidad los sueños de muchos niños enfermos al visitarlos en los hospitales como parte de actos de beneficencia para hacerlos felices.