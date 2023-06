Ex del Rey Felipe VI se compara con Meghan Markle y pone en zozobra su matrimonio con Letizia

Hace 22 años el rey de España Felipe VI anunciaba que su romance, de al menos cinco años, con la modelo Eva Sannum había llegado a su fin tras no prosperar, por lo que habían llegado a un mutuo acuerdo. Él fue el encargado de ventilar la noticia, mientras ella decidió callar y ocultarse de la vida pública para tratar de pasar desapercibida.

Sin embargo, dos décadas después y luego de ver como Meghan Markle se pronunciaba contra la monarquía británica durante su polémica entrevista con Oprah Winfrey, donde estuvo acompañada del príncipe Harry, Eva se sintió con valor de romper el silencio y hablar de lo difícil que fue intentar cumplir con los estándares de la realeza española.

Eva puso a tambalear a la Casa Real al asegurar que al igual que la duquesa de Sussex, fue víctima del constante escrutinio de la prensa y de las persecuciones de los paparazzi, lo que asegura que acabó afectando su salud mental.

Esto dijo la exnovia del Rey Felipe VI

La exmodelo concedió una entrevista al diario noruego Aftenpostes en la que asegura estar “muy contenta” por no haberse convertido en Reina de España, identificándose con las palabras de Markle sobre lo que implica formar parte de una corona.

“Me identifico con Meghan Markle por entrar a formar parte de una familia tan especial viniendo de algo completamente diferente”, sostuvo.

¿En serio el escote de Eva Sannum sigue pareciendo tan malo...😂? #LetiziaVsSofia #letizia # pic.twitter.com/HJp1fCZv8c — Carmen IbáñezQuignon (@carmeniq) April 4, 2018

Y es que al tratarse de una mujer que solía realizar atrevidos posados como modelo, no era bien vista dentro del círculo real, así como por los seguidores de la monarquía, lo que la llevó a protagonizar distintos titulares llenos de odio y criticas.

Ella no era considerada la mujer perfecta para colgarse el título de Reina al no contar con estudios, por lo que algunos medios internacionales aseguran que los padres del Rey se encargaron de aumentar su mala reputación gracias a sus contactos en los medios.

Nunca perdonaré el no haber tenido a Eva Sannum como reina pic.twitter.com/U5WybTJdsW — Flipe (@flipe_gr) September 28, 2020

“Sería inconcebible ver en el trono que ocuparon con dignidad perfecta María Cristina de Austria, Victoria Eugenia de Battenberg y hoy de manera ejemplar Doña Sofía, a una jovencita avalada por sus medidas perfectas de maniquí”, citaba la periodista especializada en casas reales Consuelo Font. como prueba de esa campaña mediática.

Por su parte, Sannum habló de cómo la perseguían pese a que se refugió en Oslo para estudiar Publicidad, al punto de tener que convertirse en una experta en comportamiento.

Te recomendamos: Ellas son las mujeres con las que aseguran que el Rey Felipe VI le fue infiel a Letizia

“Me perseguían como a un animal exótico en la sabana. Los periódicos españoles siempre encontraban algo sobre lo que escribir. Podía ser acerca de cómo era mi esmalte de uñas. O de que estaba recién duchada con el pelo mojado. Creo que me volví profesional en mi comportamiento. Pensaba en que todo lo que podría acaparar una portada de ‘Dagbladet’, de un periódico o de revista española. No me hurgaba la nariz, y tenía cuidado con lo que tiraba a la basura. Volverse tan consciente de uno mismo no es saludable”, aseguró.

Sin embargo, ella decidió ir más allá al lanzar como una posibilidad sus intenciones de escribir un libro para contar su realidad, lo cual mantiene en zozobra al Rey y a su esposa Letizia.