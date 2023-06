Hija de Edith González cumplió 18 y ya recibió su herencia: esto le dejó y preocupó a fans

Edith González acaba de cumplir 4 años de fallecida y con ello se dio a conocer que su hija Constanza Creel ha podido cobrar su herencia.

La actriz perdió la vida a causa de complicaciones derivadas del cáncer que le detectaron desde 2016 y aunque siempre se mostró positiva a su diagnóstico y nunca dejó de trabajar, finalmente su vida se apagó más no el cariño del público que la recuerda con amor.

Ahora las miradas están sobre Constanza pues ya llegó a la mayoría edad y los fans temen que se deje manipular por terceros respecto a lo que su madre le dejó.

Fue Víctor González, hermano de Edith González, quien confirmó que su sobrina había tomado posesión de los bienes que ésta le dejó.

“Sí, ella ya ha tomado posesión. Ya han pasado 18 años, ella ha tomado posesión. Mi misión se cumplió hasta los 18 años de Constanza Creel”, afirmó y aseguró que ha tratado de cumplir al pie de la letra con la voluntad de la actriz.

Constanza Creel Aí luce actualmente la hija de Edith González (Instagram)

Esto dice el testamento de Edith González

Victor ha fungido como albacea de su hermana y aunque no dio más detalles del testamento, reveló algunos puntos respecto a la última voluntad de la actriz. Esto incluye la convivencia con Constanza Creel hasta que cumpliera la mayoría de edad algo que confesó, ha sido difícil pues desde hace unos meses existe un distanciamiento con ella.

“Hemos tomado caminos separados, sí. Hay un distanciamiento, pero no ha habido problemas mayores, solo un distanciamiento. Edith me encomendó mucho el cuidado de su hija cuando falleció, y se cumplió hasta que Constanza cumplió 18 años. Ahora ella tiene que seguir su vida. La muerte de su mamá fue un golpe muy duro para ella”, reveló Víctor González.

Constanza Creel La hija de Edith González ya llegó a la mayoría de edad (Instagram)

Esto preocupó a los fans que han expresado que esperan no se esté dejando manipular por su padre, el político Santiago Creel pues además no asistió a la misa del aniversario luctuoso de su madre.

“Esperemos no le esté quitando dinero su padre que ya se sabe cómo es”; “Constanza debe ser agradecida con la familia de su madre, no romper ese lazo”; “Es una niña inteligente, esperemos no esté el papá detrás”; “Constanza cuida ese dinero no te confíes”; “..Ojalá que ella sea agradecida con su tio. Que cumpla 18 años,no quiere decir que se separe de la familia que la cobijó”; “Es preocupante que esa linda niña fuera influenciada por ese sujeto santiago cruel”, se lee en redes sociales.

Constanza Creel Instagram Santiago Creel

Edith dejó a Constanza como heredera universal y esto incluye no sólo el dinero, sino también algunas propiedades, ropa y otros bienes.

Si bien se desconocen los datos exactos sobre el monto que acumuló la protagonista de “Corazón Salvaje”, hace tiempo se especuló, por parte del portal All Famous Birthday y un estudio publicado por el diario Finanzas que tenía un patrimonio neto de alrededor de 2 millones de dólares. Esto causó indignación a la familia pues alegaron que era falso y un tema privado.

El legado de Edith González y el paradero de su hija Constanza

La muerte de Edith llevó a que muchos se cuestionaran sobre el paradero de Constanza, quien tenía 14 años en aquel entonces. La actriz siempre fue muy celosa de su vida privada y hasta el último momento se encargó de cuidar la privacidad de su hija ya que quería que ella misma decidiera si quería aparecer o no al cumplir la mayoría de edad.

Tan valiente como su madre, Constanza Creel reaparece en marcha y lleva mismo look de Edith González Instagram @edithgonzalezmx1

Ahora que su primogénita cumplió los 18 años, es que podemos verla cada vez más en redes sociales, luchando por diversas causas y acompañando a su padre, el político Santiago Creel, a eventos oficiales.

Constanza Creel es el vivo retrato de Edith González y aunque aún mantiene sus redes sociales en privado, las veces que ha sido captada junto a su padre ha sorprendido a todos. La joven posee una cabellera dorada como la de su madre así como su tierna mirada.

El nacimiento de Constanza estuvo rodeado de polémica pues nadie sabía de la relación entre el político y la actriz. Mientras él estaba casado, ella era una de las consentidas de la pantalla chica y nunca se supo que este era su padre hasta años más tarde.