El detalle con el que Donatella Versace habría confirmado relación de Shakira y Hamilton: ella sería cómplice

Shakira y Lewis Hamilton siguen dando de qué hablar, y aunque ellos aún no hablan de su supuesto romance, las personas a su alrededor han dejado algunas pistas.

Hace unos días una fuente confirmó a People que sí estaban comenzando una relación. “Están pasando tiempo juntos y están en la etapa de conocerse”, dijo la fuente.

Y ahora, la diseñadora Donatella Versace parece que se ha convertido en una cómplice de la nueva pareja y ha dejado un detalle en sus redes que confirmaría el romance.

El detalle con el que Donatella Versace habría confirmado la relación de Shakira y Hamilton

Donatella Versace compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram de famosos usando algunas de sus creaciones y prendas y entre ellos estaban Shakira y Lewis Hamilton.

La diseñadora publicó a Shakira en la primera foto y a Hamilton en la segunda, desatando sospechas de romance, por lo que dicen que ella “sabe algo”.

“Ella sabe cosas”, “Donatella dijo todo sin decir nada jaja”, “OMG esta es la prueba contundente”, “Donatella es la cómplice de estos y no hay dudas”, “¿será que ella sabe algo y quiso decirlo? Yo creo que sí jaja”, “Donatella subiendo la foto de Shaki y Hamilton seguidas, está sospechoso”, “es obvio que Hamilton eligió esa prenda para Shaki, Donatella es la cómplice, me encanta”, y “yo creo que ella nos quiso decir y no halló mejor forma que esta jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace unos días se dijo que la camisa que Shakira usó en la carrera de Fórmula 1 en Barcelona fue un regalo de Lewis Hamilton, quien habría elegido esta pieza con Donatella para la colombiana.

Donatella Versace subiendo la foto de Shakira & Lewis Hamilton seguidas.



Ella sabe cositas 🔥 pic.twitter.com/ASBH3BOhxs — carladirty (@carla_dirty) June 14, 2023

Y ahora, la diseñadora publica las fotos de ellos seguidas, desatando muchas sospechas y especulaciones entre los fans que cada vez consiguen más pistas de este romance.