Daniel Arenas y Daniella Álvarez reaparecen juntos: usuarios los confunden con Piqué y Shakira

Después de meses sin dejarse ver juntos y en medio de fuertes rumores de separación, Daniel Arenas y Daniella Álvarez reaparecieron unidos en Florida, Estados Unidos, el pasado fin de semana.

La pareja fue captada en un servicio religioso de una iglesia cristiana en Miami, ciudad en donde reside el actor, el domingo 11 de junio, según se constató en la página de Facebook de la institución.

Las imágenes de las estrellas colombianas en el culto evangélico rápidamente se viralizaron en redes sociales, en donde usuarios comenzaron a especular si estaban reconciliándose o nunca terminaron.

Aunque el estatus de la dupla aún es incierto, la mayoría celebró el verlos juntos. Además hubo quienes afirmaron que siempre los ven en Miami y otros más criticaron que “no los dejen ser” ni en la iglesia.

“Me alegra mucho por ellos. Hacen una pareja muy linda”, “No han terminado solo que no les gusta que la gente metiche opine” y “En Miami cada rato los veo juntos, sólo que no había el chismoso que les sacará fotos”, fueron algunas reacciones en Instagram.