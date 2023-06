Shakira desafió a Carolina Herrera con sexy look de pijama de seda en restaurante: “la reina no sigue reglas”

Shakira y Carolina Herrera La cantante desafió las reglas de Carolina Herrera con este look (Anthony DelMundo / Gareth Cattermole /Getty Images)

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas y exitosas, que a sus 46 años sigue cosechando éxitos con cada tema que estrena.

Cada persona enloquece con sus temas y se convierten en los favoritos de todos, y en los más escuchados, demostrando que está más vigente que nunca.

Y ahora que está soltera, tiene miles de pretendientes, aunque se dice que está comenzando una relación con Lewis Hamilton, pero hasta ahora ninguno de los dos lo ha confirmado.

Además, Shakira se ha convertido en un referente de moda, y con cada uno de sus looks demuestra que la edad no define tu sensualidad y que a los más de 40 se pueden llevar atuendos sexys con minifaldas, vestidos, y tops.

El look de pijama con el que Shakira desafió las reglas de Carolina Herrera

Shakira pasó unos días en Colombia mientras operaban a su padre, y ahora que todo salió bien, la famosa volvió a Miami y se ha dejado ver en diferentes lugares.

Este martes la cantante fue captada en un restaurante junto a unos amigos disfrutando de un partido de baloncesto y asistió con un look moderno y particular.

La colombiana llevó un estilo de pijama de seda en tono gris y dejó desabrochado algunos botones en la camisa para darle un toque de sensualidad dejando ver su brasier negro.

Su cabello lo llevó suelto y liso, y usó un maquillaje ligero, luciendo hermosa, aunque rompiendo con las reglas de elegancia de Carolina Herrera.

Y es que la famosa diseñadora tiene un estilo muy estricto, y un look de pijama para la calle es imposible que para ella se vea bien y elegante. Sin embargo, Shakira supo cómo hacerlo, y no solo lució sofisticada, sino también sexy.

“Wow es que Shakira se ve hermosa con lo que se ponga”, “esta mujer es perfecta”, “me encanta su estilo”, “solo ella puede lucir una pijama de forma tan elegante”, “qué dirá Carolina Herrera de este look jaja”, “uy Carolina Herrera debe estarse revolcando jaja”, y “amé su estilo, me encanta como sea se ve sexy”, fueron algunas de las reacciones a su look.

Shakira La cantante impone moda a sus 46 con sexys looks con minifalda y camisa abierta (@shakira/Instagram)

La famosa prueba que ella no sigue reglas de moda, ella las crea e impone, y deja claro que no teme mostrar su lado más sexy a sus 46, dando grandes lecciones de amor propio.