Melissa Barrera lo contó todo: Le compró su propio contrato a TV Azteca para triunfar en Hollywood

El programa de realidad “La academia” fue el que le abrió las puertas a la mexicana Melissa Barrera en el mundo del espectáculo en el 2011, aquí inició su camino que la llevó a protagonizar algunas novelas en TV Azteca, como “Siempre tuya Acapulco” y “Tanto amor”. Sin embargo, quien le dio la oportunidad, también se convirtió en su ancla que le impedía zarpar hacia otros horizontes.

La estrella de 32 años ahora triunfa en Estados Unidos, en Hollywood desde el 2017, junto a artistas de la talla de Countney Cox, Neve Campbell y Jenna Ortega, al protagonizar Scream 5 y Scream 6. Mientras que en el 2021, participó en “In the Heights”, la adaptación del famoso musical de Broadway.

Melissa Barrera La mexicana Melissa Barrera triunfa en Hollywood tras comprar su propio contrato de exclusividad con TV Azteca.

La puerta este país se le abrieron en 2018 cuando ella aprovechó unas vacaciones en Los Ángeles para buscar un representante, que la llevó al casting de “Vida”, la serie de Star +, y que más tarde protagonizaría con el papel de Lyn Hernández, por 22 episodios.

Todo esto lo logró gracias a su intuición que no falló y supo que que era el momento de renunciar a todo lo que había construido en México, aunque eso implicada gastar todo su dinero para lograr su liberación.

“Con TV Azteca gané cero pesos” por cinco años

La también cantante contó este domingo 11 de junio en el podcast Creativo, con Roberto Martínez, cómo se enfrentó al poderoso canal TV Azteca para ganar su libertad y poder hacer lo que mejor le convenía y aventurarse en Estados Unidos.

Melissa detalló que durante las audiciones para ingresar a “La Academia” ella junto a los últimos 50 que estuvieron con ella en la novena temporada tuvieron que firmar un contrato de exclusividad por 10 años, tiempo durante el cual “todo lo que hicieras le pertenecía a la empresa. (...) Con mi contrato yo ganaba cero pesos (mientras no participara en producciones) y ellos se llevaban un 20% o 30% de todo lo que yo hiciera por fuera”.

Aseveró que la televisora, sin embargo, nunca le quitó tal porcentaje, pues ella “siempre hice lo que ellos me pidieran: realities, telenovelas, conciertos para sus ejecutivos o asistir a eventos”. Luego llegaron los protagónicos, con el que exigió que le modificaran su contrato, pidiendo que le pagaran la exclusividad mientras no tuviera empleo dentro la compañía.

Trato que aceptaron, pero cuando faltaban aún tres años para que se culminará el cuerdo, Melissa voló a Estados Unidos a probar suerte y la consiguió. A su regreso planificó renunciar al contrato, pero se consiguió con la sorpresa de que debía grabar un nuevo dramático y todo estaba listo. Ella se negó rotundamente.

“Pagué a TV Azteca para que me quitaran mi contrato”

“Quiero que me terminen mi contrato”, así de tajante fue Barrera, pero consiguió como respuesta: “Eso no se hace, los ejecutivos se van a enojar porque nunca nadie ha hecho esto. Tenemos tu contrato y todavía te quedan tres años”. Mas esto no la intimidó, por el contrario con el apoyo de su madre y un abogado logró zafarse del canal.

“Dije: ‘¡Me quiero ir ya!’. Muchos me decían que no fuera tonta, que hiciera la novela y que pusiera de condición que al terminar me quitaran el contrato, pero yo me quería ir. Entonces, yo tuve que comprar mi contrato. Todo el dinero que había ahorrado hasta ese entonces se lo tuve que pagar a TV Azteca para que me quitaran mi contrato. Estaban súper enojados porque nadie les había faltado el respeto”, le explicó la actriz a Roberto.

Lo que la motivó fue su pensamiento: “El tiempo nadie me lo regresa, el dinero lo voy a volver a hacer. (...) A las 3 semanas me dieron mi trabajo en Estados Unidos, que fue para la serie Vida para Star +. Tenía que hacerle caso a mi intuición porque algo em decía que tenia que ir ya. (...) Star aceleró el proceso de la visa de artista para (que pudiera) grabar el piloto de la serie. El dinero que le pagué a TV Azteca, que me habia tardado seis años en hacer, en una temporada en Vida en EEUU lo recuperé”.

Actualmente la actriz se siempre satisfecha con cada paso que ha dado y afirmó que nunca hay que desestimar lo que “tu pancita (intuición) te dice”.