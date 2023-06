Llaman “descarados y desleales” a Meghan y Harry por usar sus títulos reales luego de desplante al rey Carlos

Meghan Markle y el príncipe Harry se desligaron de la realeza en el 2020 y decidieron mudarse de Reino Unido a Canadá primero y luego a Estados Unidos, donde viven actualmente.

La famosa pareja tiene una vida más “íntima y privada” con sus dos hijos Archie y Lilibet en Montecito, California, y se muestran felices y tranquilos.

Cuando la pareja se desligó de la realeza, quería alejarse de todo y hasta de la familia de Harry, su abuela Isabel, su padre Carlos, y su hermano William, pero parece que no quiere soltar a la realeza por completo.

Critican a Meghan y Harry por usar sus títulos reales cuando ya se desligaron

Meghan Markle y el príncipe Harry han criado a sus dos hijos Archie y Lilibet lejos de las costumbres de la realeza, y hasta han tenido “desplantes” con el rey Carlos.

Como hace una semana cuando el rey quería darle un regalo a su nieta Lilibet por su cumpleaños y Harry le pidió que no le diera regalos “extravagantes”.

Sin embargo, hace unos días se conoció que sí recibieron una bicicleta para Archie como regalo de parte de una tienda local, y la pareja le agradeció con una carta.

Hasta allí todo bien, solo que al ver la carta que la pareja envió comenzaba con “El duque y la duquesa de Sussex” y firmaron también con sus títulos reales, títulos a los que renunciaron al separarse y desligarse de la realeza.

Esto molestó a los usuarios en redes, y aseguran que es el último “descaro” de la pareja, pues aseguran que ya no deberían usar este título ya que ellos renunciaron a todo lo que tenga que ver con la realeza.

“Estos son unos descarados”, “no entiendo por qué usan sus títulos si ya no quieren nada de la realeza”, “es que solo usan a la realeza a su conveniencia son de lo peor”, “que cosas piden privacidad, no quieren nada de la realeza, pero sí usan sus títulos a los que renunciaron, que descaro”, y “de verdad que a estos dos solo les gusta llamar la atención, ojalá los castigaran por usar esos títulos que ya no tienen”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos la pareja no se ha pronunciado ni ha aparecido públicamente de nuevo, pero muchos les piden que no usen sus títulos reales, pues renunciaron a ellos.