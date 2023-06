Gerard Piqué niega la versión de influencer que aseguró sentirse avergonzada luego de salir con él

Desde que Nadia Jémez, hija de Paco Jémez, un ex futbolista y entrenador español, utilizó las redes sociales para contar como fue salir con Gerard Piqué. La modelo no detalló cuando ocurrió la salid, ni si el ex futbolista estaba o no con la cantante colombiana, pero sí se enfocó en decir que la hizo sentir avergonzada.

La española señaló que no era que el ex defensa del FC Barcelona le cayera mal, sino que no sentía la más mínima confianza por parte de él, pues antes ya vivió una situación incómoda, donde terminó pasando “vergüenzas”.

Aunque Gerard Piqué no se había pronunciado al respecto, recientemente, se pronunció y negó completamente esta versión. El europeo se refirió al tema en la After Kings, donde soltó risas y comentarios, poniendo en duda lo dicho por la influencer.

A pesar de que no dio nombres, sí se logró escuchar en el video cómo hacía referencia a la velocidad en la que habría parqueado y el trato que le dio, supuestamente, a la persona que trabaja en aquel sitio. En las declaraciones que dio la creadora de contenido fue enfática en que el exfutbolista fue grosero e irresponsable al manejar, dejándola preocupada por su tipo de reacciones.

“Yo he calculado, y matemáticamente o técnicamente no puedo entrar a 120 en un ‘parking’, es imposible, muy imposible. No es verdad que le haya dicho ‘cómprate un amigo’ a un seguridad. ¿Me has escuchado decir algo así? No todo lo que sale en la tele o en una pantallita es verdad”, comentó Gerard Piqué.

Por el momento se desconoce la respuesta de Nadia Jémez a estas declaraciones, teniendo en cuenta lo incómoda y molesta que estaba cuando aclaró lo ocurrido. En el TikTok, la española fue clara en que ella no le debía respeto a Piqué por ningún motivo, además de que él no se comportaba de forma positiva con los demás que lo rodeaban o tenían contacto con él.