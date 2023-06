Érika Buenfil reaparece “desmejorada” y sorprende con sus últimas fotos: usuarios le hacen petición

Érika Buenfil siempre ha sido una de las protagonistas de telenovelas más queridas por su belleza y carisma. Se ganó reconocimiento del público por su participación en proyectos como Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012). En 2017 tuvo la oportunidad de tener un papel de villana en La doble vida de Estela Carrillo.

Ella es una de las estrellas de la pantalla chica que cada año suma nuevos proyectos, siendo Por amar sin ley (2019), Te doy la vida (2020), La mexicana y el güero (2021) y Vencer el pasado (2021) lo más reciente.

Buenfil acaba de terminar su participación en la telenovela Perdona nuestros pecados (2023) al lado de Jorge Salinas, César Évora, Oka Giner y Emmanuel Palomares. Aunque el final fue apenas a finales de mayo, las grabaciones concluyeron hace varias semanas.

“Con nostalgia y alegría, satisfecha cerrando un ciclo más. Hoy fue mi último llamado, gracias, gracias, gracias. Una vez más gracias a Dios por tantas bendiciones”, expresó en su cuenta de Instagram. Asimismo aprovechó para agradecer a la productora Lucero Suárez por permitirle hacer a un personaje como “Estela”.

Erika Buenfil La actriz tuvo una exitosa temporada con la telenovela 'Perdona nuestros pecados' (Instagram)

Eso sí, siguió compartiendo sus experiencias en el set e incluso habló de cómo su personaje fue evolucionando pues era una mujer casada con un hombre sin escrúpulos que termina asesinando a sangre fría a los seres más queridos de ‘Estela’.

“Yo siento que Estela fue evolucionando muchísimo, fue apoderándose y recuperando su temple, su carácter y no dejándose. Y a pesar de esto, Armando siempre, siempre hacía una estrategia y no dejaba de lastimarla”, relató a Las Estrellas.

La telenovela terminó pero el trabajo sigue para Érika Buenfil

Poco después de concluir las grabaciones de Perdona nuestros pecados, la actriz se embarcó en una nueva aventura. “Los sueños se cumplen lucha por ellos”, escribió en la descripción de la imagen con la que reveló que había dado inicio a otro proyecto.

Erika Buenfil La famosa anunció que "está cumpliendo un sueño" (Instagram)

Aunque no ha dado más detalles, se sabe que se trata de un largometraje, algo a lo que si bien no es ajena, tenía varios años sin hacer. Eso sí, sus más recientes fotografías desataron preocupación en los fans.

Erika Buenfil Así s dejó ver Erika tras pasar la noche trabajando (Instagram)

En los últimos días, Buenfil ha estado publicando imágenes en su cuenta de Instagram en los que se muestra en los diferentes llamados, algunos a altas horas de la noche. Esto ha hecho que por momentos parezca agotada y que algunos señalen que se ve “desmejorada”.

Erika Buenfil A través de sus historias de Instagram, Erika compartió momentos en las grabaciones de su nuev proyecto

Erika Buenfil tiene el bob que más estiliza a las mujeres de 60: es elegante y moderno

Ante esto, algunos de sus seguidores le pidieron que descansara y que no sobrepasarse. “Sigues trabajando mi Amorcito, voy a firmar una ley prohibiendo a los productores hacerte trabajar hasta altas horas de la noche. Es hora de que la princesa se duerma”.

Erika Buenfil La actriz no ha dejado de grabar nuevos proyectos (Instagram)

Por supuesto para contrarrestar cualquier crítica, los fans se han dedicado a inundar con halagos sus publicaciones, asegurando que ella “siempre se ve guapa”.

“Linda Diva grabando su película, nuestra gran estrella brillando en el cine, va a ser un gran éxito, estoy deseando ver esta película. Nuestro gran orgullo mexicano”; “La más divina siempre, no hagas caso a los que digan lo contrario”; “Sigues lindísima”; “La más guapa hoy y siempre”, se lee en sus diferentes publicaciones.

Erika Buenfil La estrella de telenovelas ha iniciado nuevo y demandante proyecto (Instagram)

Acusan a Erika Buenfil de hacerse “arreglitos” estéticos

Para Buenfil lo más importante siempre ha sido mostrar su lado más natural y romper así con las barreras que la sociedad le pone a las mujeres cuando llegan “a cierta edad”. Para ella, los malos comentarios que hagan de su imagen no son un problema y los confronta de la manera más elegante: ignorándolos y disfrutando de la buena vida.

Es una constante que se le acuse de hacerse “arreglitos” estéticos cada vez que cambia de look. Pero la actriz siempre ha sido muy contundente respecto al tema: “No tengo ninguna cirugía en mi cara; está soy con mis arrugas, a veces más o menos, pero los filtros ayudan, pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces”, aclaró a los medios en 2021. Y agregó: “Se vale jugar y a mí me gusta jugar con la imagen, de pronto pelo corto o pelo oscuro”