“Hermosa como Fiona”: Sergio Mayer no deja a Wendy Guevara y ya superó groserías de Poncho

A pocos días de haber iniciado el reality ‘La casa de los famosos’, Wendy Guevara se ha convertido en una de las favoritas por sus ocurrencias y humor ácido. Sin embargo, su historia de vida también ha dejado grandes lecciones a sus compañeros. Eso sí, aunque muchos la admiran y se divierten con ella, otros sólo se han dedicado a emitir comentarios de mal gusto.

Hace unos días, Poncho de Nigris dio de qué hablar al tener lo que muchos catalogaron como “actitudes transfóbicas” hacia Wendy. El regiomontano se negó a dormir con ella y expresó que le gustaba por tener la cara más grande que él, a lo que ella respondió con humor: “y otras cosas también”.

Wendy Guevara El camino a la fama no ha sido fácil para la influencer (Instagram)

Internautas han defendido “a capa y espada” a la influencer. “Amo a Wendy. Rapida en responder. No se dejaaa”; “Este programa debería llamarse La casa de Wendy”; “Wendy mi patrona”, expresan.

Sergio Mayer no se queda atrás con las faltas de respeto hacia Wendy

El actor y ex diputado ha estado en la mira desde que se vio involucrado en el caso de Héctor Parra y ahora que está en LCDLF ha sido cuestionado por las actitudes que tiene con Wendy.

En un intento por halagarla, Mayer se atrevió a compararla con Fiona. Esto sucedió mientras ambos estaban teniendo una conversación que empezó a escalar al grado de que terminó en dicha comparación.

Sergio Mayer El actor y ex diputado ha creado varias polémicas en LCDLF (Instagram)

En otro momento y sin importar que ya había sido criticado, Mayer sorprendió a la influencer al darle una nalgada mientras conversaban. Aunque ella no mostró molestia, internautas piden que no pasen por alto las acciones del ex político.

“¡Ayyy, Apaaaa! Mañana ya vi en los programas, Sergio Mayer nalguea a la trans. Mídete, wey”, dijo Wendy entre las risas de Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Emilio Osorio.

“Como siempre me veo igual de cule**... no entiendo”, dijo Wendy Guevara, “No Wendy, tú eres hermosa”, respondió Sergio Mayer. “No, Sergio, tú ahorita me dijiste que no, Sergio, que Fiona, Fiona no está bonita”, contestó la influencer quien agregó “Fiona ni chic*** tiene, vale para puro chorizo ya”.

Para “reparar el daño”, Mayer aseguró que llamarla Fiona no era algo malo. “A ver, a Fiona la ve este tipo hermosa, eso quiere decir que depende de los ojos con los que te vean ¿no? entonces tú eres hermosa, punto”, mencionó pero terminó con otro comentario “de más”: “Ah, además eres hermosa con chorizo, eso es otra cosa, traes premio, eso es más padre”, dijo Mayer.

La influencer trans mexicana saltó a la fama en el año 2017, luego de que se viralizó un video en el que ella y su amiga Paola Suárez pedían ayuda tras perderse. Ambas desataron risas y fueron bautizadas como “las perdidas”. El clip llegó a ser tan popular que ganó un premio en los MTV MIAW.

Más tarde, se unió a ellas Kimberly Irene, y juntas formaron el grupo conocido como “Las Perdidas” para crear sus propios contenidos.