El show que armó Clara Chía para denunciar acoso de Jordi Martin que la hizo quedar en ridículo

Gerard Piqué y Clara Chía Martí decidieron llevar a instancias legales el “acoso” que sufren por parte del paparazzi Jordi Martin quien se ha encargado de registrar lo que sucede en la vida de la nueva pareja que se convirtió en la más repudiada por la infidelidad del exfutbolista a Shakira con la joven de 24 años.

El pasado miércoles 7 de junio se dieron cita frente a los juzgados para denunciar la persecución que ha tenido el periodista durante meses lo cual aseguran que ha traspasado los límites de la prensa.

Aunque ambos decidieron no dar detalles de lo sucedido Jordi habló frente a las cámaras del programa El gordo y la flaca para contar que sucedió frente a los jueces, así como el show que armó la novia de Piqué.

El “show barato” de Clara Chía

Según relató el comunicador la pareja pidió no cruzarse con él, por lo que entraron a anexos diferentes, además de otra serie de peticiones como protección especial.

“Me sorprendieron muchísimo las estrictas medidas de seguridad: solicitaron protección especial para ellos. Hasta cuatro policías han puesto encima de mí para evitar el contacto físico con él. Han decidido no verme. Estaban en una sala anexa y, mientras ellos salían por un pasillo, a mí me metían por otra sala”, explicó.

Sin embargo, lo que más indignación y hasta burlas ha causado ha sido el show que armó la catalana frente a las autoridades para exponer sus razones para mantener la distancia del paparazzi, a quien le atribuyó parte de sus problemas mentales.

“Clara Chía montó un show dentro de sala. Se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a comer a un restaurante, sino que su mamá tiene que llevarle un tupper con comida”, reveló mientras ironizaba con las constantes salidas que tiene la pareja a distintos restaurantes de Barcelona.

Según Jordi la empleada de Kosmos dijo “barbaridades” que no fueron aceptadas por los jueces por lo que no le permitieron que lo culpara de sus problemas, pues al igual que los persigue a ellos, también lo hace con otros famosos.

“Dijo barbaridades en sede judicial, barbaridades que el ministerio fiscal no se las permitió. Le han dicho ‘Sra. Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martin. Este informe psiquiátrico no le doy validez alguna porque usted no ha traído hoy al psiquiatra a que testifique”, mencionó.

Sus argumentos fueron invalidados y Martín resaltó que el ministerio fiscal en todo momento defendió la libertad de expresión y prensa.

“Clara Chía dice que tiene fobia a la prensa y a la aparición mediática, (...) pero hace menos de un mes, Gerard Piqué, que tiene 30 millones de seguidores en Instagram, colgó una foto de ambos”, finalizó.

El repudio hacia la joven y el empresario ha sido a nivel mundial por haber engañado a la cantante, por lo que sus fans no la han perdonado con crueles comentarios en redes sociales.

“Yo entiendo que es una pobre chica, es inmadura, que todo esto le viene grande, que aparte Shakira es un monstruo que tiene detrás, un ejército de fans. Clara no puede ir de victimismo cuando se ha metido en un matrimonio”, expresó

Los internautas han volcado todo su apoyo a Jordi Martin pues consideran que nada de eso pensó cuando se metió con Piqué, el cual es un personaje público.

“Quitarle el marido a Shakira no le dio fobia”, “A la niñita de Clara Chía ni le enseñaron que toda acción tiene una reacción, que esperaba del mundo un premio?”, “Bien lo decía Shakira “trabaja un poquito el cerebro también”, “Todos te apoyamos Jordi”, es parte de los comentarios.