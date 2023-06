“Amiga date cuenta”: la fría reacción de Cristiano al preguntarle por posible boda con Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016 y, desde entonces, han formado una dupla que parece inquebrantable y que todos esperan ver consolidarse en una boda.

Este ha sido un tema frecuente entre la pareja que ya suma 5 hijos en conjunto, dos de ellos producto de su relación y el resto, nacidos de un vientre en alquiler cuando él estaba soltero.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo celebran el cumpleaños de sus mellizos Eva y Mateo Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Pese a esto, ella los ama como propios y han conformado una familia feliz que ha dado muestras de solidez a lo largo de los años, aunque recientemente existieron rumores de crisis entre ellos.

“El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”, expresó a modo de indirecta la socialité en su perfil de Instagram, intentando zanjar estas habladurías.

La reacción de Cristiano al preguntarle si le gustaría casarse con Georgina

Pero la polémica se reavivó recientemente con la aparición de Cristiano y Georgina en la Gran Vía de Madrid para un evento a realizarse en el hotel Pestana CR7 que pertenece al portugués.

Los medios presentes abordaron al jugador del Al Nassr de Arabia Saudita y le preguntaron si le gustaría casarse con la modelo. “Un día, seguro”, fue lo único que atinó a decir con un rostro serio y de inmediato se apartó de los micrófonos y las cámaras.

Este gesto sorprendió a muchos porque inmediatamente él evadió el tema y la sonrisa que había en su rostro se esfumó, de acuerdo con lo mostrado en Hola.

“Amiga date cuenta, no se quiere casar contigo”, “Ese no es un gesto de un hombre enamorado”, “Desborda emoción por casarse...”, “Georgina ya le dio todo, no tiene urgencia para pedirle matrimonio”; fueron parte de los comentarios de los internautas.

“Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento, una boda con mi pareja, pero ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora no es prioritario”, es lo que ha dicho Georgina sobre el tema en el pasado.