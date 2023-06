“Miserable Pepe Le Pew”: ‘acaban’ a presentador de Miss Perú por despedir a empleado en vivo

Andrés Hurtado, el presentador de la gala de Miss Perú, ahora es comparado con un personaje de los Looney Tunes gracias a la forma en que sin temor alguno, despidió en directo a un productor por un error de gramática que se cometió, en una de las preguntas que se le hacían a las concursantes.

“Hay que tener mucho cuidado porque las chicas están nerviosas, y se están jugando un premio. Prácticamente, me dejan de tonto”, fue la manera en que inició su ‘cantaleta’ el presentador peruano.

Hurtado, quien regularmente está al frente del programa de entretenimiento “Sábado con Andrés”, transmitido la cadena local peruana Panamericana TV , terminó haciéndose viral en las diferentes redes sociales por su mala manera de actuar durante la emisión en vivo del certamen que se llevó a cabo el pasado 3 de junio.

Y es que en medio del certamen de belleza “Miss Perú La Pre”, donde las candidatas respondían a las preguntas que el presentador daba, algo que es muy común en este tipo de concursos, le estaba preguntando a una de las candidatas diciéndole: “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, planteó Hurtado a una de las jóvenes, pero la participante obviamente no entendió la pregunta, debido al error gramatical.

“¿Medio?”. dijo repitiendo la frase Hurtado, y cuestionó si tal vez esta pregunta estaba mal escrita: “O la pregunta está mal hecha. A ver, ¿producción? ¿Puede ser ‘miedo’?”.

El presentador, en vivo y en directo, se acercó al técnico José Malpartida, quien además desempañaba como productor en el magazín de Hurtado, para echarle en cara su error ante toda la audiencia:

“Yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. Como productor, me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así como así. Yo soy quien doy la cara”, le dijo abusivamente Andrés hurtado al técnico, mientras le indicó a otro camarógrafo que enfocara el guion para mostrar el error que había en la frase.

Acto seguido, el presentador despidió al profesional en directo: “Te pido, por favor, que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Acá las cabezas se cortan inmediatamente. No lo puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí?”, dejando en shock a todos los que presenciaron esto.

En redes ‘acaban’ a presentador de Miss Perú y lo comparan con “Pepe Le Pew” de los ‘Looney Tunes’

Su acción dejó mucho que desear, y las redes sociales se lo hicieron saber. Fue muy poco profesional de su parte, y mas cuando los presentadores siempre se han caracterizado por improvisar ante los errores.

Por ese motivo, no se la perdonaron y los comentarios en su contra abundan ahora, pidiendo que ahora el ‘renuncie a su programa’, y le desean ‘que le pase lo mismo para que aprendan’.

“Andrés es un blando. Yo hubiera ordenado veinte latigazos en plaza pública.”, “No era necesario el escarnio público.”, “Qué oportunidad para responder “mi mayor miedo es cometer algún día un insignificante error en mi trabajo y que el cretino de mi jefe me despida al instante y ser MISS UNIVERSO AUTOMÁTICAMENTE”; destacan entre las reacciones y comentarios que le hicieron al presentador.

