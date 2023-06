Sergio Mayer vuelve a atacar a Héctor Parra en LCDLF y piden que lo cancelen por hablar del caso

La Casa de los Famosos ya comienza a lanzar sus primeras controversias y ha sido Sergio Mayer uno de los principales en alborotar las redes sociales, tal y como se esperaban al ser uno de los artistas más polémicos. El actor habló sobre el caso de Héctor Parra, quien fue acusado de corrupción de menores luego que su hija Alexa Hoffman lo acusara de abuso sexual.

Al menos 10 años y seis meses deberá pasar en la cárcel Parra, y su caso ha generado una ola de opiniones encontradas, pues son muchos los que creen en su inocencia ante el apoyo que le ha brindado su hija Daniela desde que fue acusado por su Alexa.

Mayer decidió ayudar a la presunta víctima y a su madre Ginny Hoffman por lo que lo han acusado de abusar de su influencia para ganar el caso y ahora usó las cámaras de LCDLF para hablar al respecto lo que ha causado molestia en los usarios de internet.

Esto dijo Sergio Mayer sobre Héctor Parra

Durante una conversación de los participantes del reality, Wendy Guevara reveló que sufrió abuso sexual cuando era niña y fue en ese momento cuando Sergio decidió hablar de Parra asegurando que no fue Ginny quien lo contactó, sino Alexa quien le pidió asesoría legal.

El también político criticó que muchos perjudicaron a la víctima por hacerle daño pues muchos dijeron “seguramente lo metieron a la cárcel porque Sergio Mayer movió influencias”.

“Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima, de la menor edad de la víctima con tal de chingarme a mí, porque me levantaron una denuncia por tráfico de influencias lo cual nunca procedió”, mencionó.

Aunque la joven lo contactó aseguró que cometió el error de contactar a los medios antes de llevar el caso a instancias legales. También mencionó que fue incapaz de pedirle pruebas porque ser “revictimizarla”.

“Me explicó que había cometido el error de haber ido a los medios primero, sí cometió un error, pero eso no la hace una farsante, la han sacrificado por eso. La gente te juzga y te dice ‘¿por qué no fuiste primero acá y luego acá?’ Yo jamás le pedí pruebas porque eso es revictimizar, le dije yo no quiero ver, a mí no me enseñes, eso es revictimizar”, sostuvo.

En medio de sus revelaciones mencionó el trabajo que ha realizado Daniela para defender a su padre, aunque a criticó y mencionó que no debería cuestionar a su hermana por su su denuncia.

“No porque a ti no te haya pasado, quiere decir que a tu hermana tampoco”, comentó.

Sus palabras han sido duramente rechazas en redes sociales por lo que distintos internautas piden que sea eliminado por una vez más usar su postura para hablar del actor, quien a diferencia no tiene maneras de expresarse.

Daniela Parra le responde a Sergio Mayer

Ante las palabras del exdiputado la hija mayor de Héctor no se quedó callada y aunque no mencionó su nombre, ni el de su hermana, dejó claro su rechazo a sus palabras.

🤮🤮🤮 que asco hasta donde llegan algunos personajes — daniela (@DannielaPr) June 6, 2023

“Qué asco, hasta donde llegan algunos personajes”, escribió.