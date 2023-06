Timothée Chalamet tiene una hermana que también es actriz: ¿conoce a Kylie Jenner?

Los rumores de una relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet se intensifican cada vez más. En especial, ahora que la empresaria fue captada por primera vez saliendo de la casa del actor.

Page Six publicó este jueves 1 de junio las imágenes de la socialite de 25 años de edad abandonando la propiedad del galán nominado al Oscar al volante de su camioneta Range Rover recientemente.

De acuerdo al medio, se trata de la primera vez que ambas celebridades “han sido vistas en el mismo lugar” desde que las especulaciones de un noviazgo entre ellos comenzaron en abril pasado.

Durante aquel mes, una fuente anónima aseguró a ET que la magnate del maquillaje y el histrión sí estaba saliendo, pero no se trataba de nada serio. “Están manteniendo las cosas casuales”, dijo.

Sin embargo, todo parece haber cambiado pues, según la columna del New York Post, la hermana del actor de 27 años, Pauline Chalamet, fue captada compartiendo con Jenner en una barbacoa en mayo.

Aunque no se sabe cuál es su opinión sobre la supuesta nueva relación, gracias al avistamiento reportado por el medio, muchos han comenzado a indagar más sobre la hermana mayor de Chalamet.

¿Quién es la hermana mayor de Timothée Chalamet?

Pauline Hope Chalamet tiene 31 años cumplidos en enero, se dedica a la actuación y tiene un gran parecido físico con su hermano. Ella se sumergió en el mundo de las artes durante su niñez.

Durante su infancia, soñaba con convertirse en una bailarina de ballet. De hecho, cuando tenía tan solo 10 años de edad, bailó en la famosa obra Sueño de una noche de verano en Broadway.

Luego inició su formación en la School of American Ballet. No obstante, colgó las zapatillas y se decidió volverse actriz, algo a lo que no era ajena pues había tenido apariciones en un par de series.

Pauline Chalamet Instagram

Pauline se especializó en Estudios Políticos y Teatro y Actuación en Bard College, una universidad privada de la se graduó en 2014. Tras su egreso, comenzó una carrera en las pantallas con seriedad.

Su debut propiamente hablando lo tuvo en Between Fear and Laughter (2016), un corto que escribió. Desde entonces, ha encarnado papeles en varias producciones para cine y televisión.

La película El rey del barrio (2020) y la serie de HBO La vida sexual de las universitarias (2021-2022) son los proyectos más importantes en los que ha trabajado y que la han dado a conocer en el mundo.

Pauline Chalamet Instagram

A la par de la actuación, la hija mayor del periodista Marc Chalamet y la exbarilarina de Broadway Nicole Flender se desempeña también como directora, guionista y productora de séptimo arte.

De hecho, en el año 2019, fundó su propia casa productora: Gummy Films.

Sobre si le gusta más estar delante o detrás de cámaras, la intérprete aseguró en una entrevista a la revista L’Officiel hace un par de años atrás que realmente ama y admira ambos trabajos.

“Cuando estoy detrás de la cámara, ya sea como directora o productora y veo el trabajo que hacen los actores, siempre tengo una vocecita dentro de mí que me dice: ‘El trabajo de un actor es simplemente extraordinario” expresó.

Pauline Chalamet Instagram

Debido a su carrera, la joven artista pasa gran parte de su vida en Los Ángeles, pero ella está radicada en la capital de Francia. “Siento que París es mi hogar”, confesó en una entrevista a la revista W.

En cuanto a la relación con su hermano, a pesar de la diferencia de edad y vivir en distintos países, ambos se llevan de maravilla, son muy unidos y muestran tener una gran complicidad entre ellos.

Pauline Chalamet y Timothée Chalamet Instagram

“Cuando lo veo en la pantalla grande, para mí es solo el resultado de su trabajo. En cuanto al resto, realmente no me doy cuenta de la expectación que hay a su alrededor”, dijo sobre la carrera de él.

En su perfil en Instagram, Pauline ha compartido fotos con su hermano que prueban su gran lazo. Aparte también ha presumido su afición por la lectura y la música. Incluso toca el ukelele y canta.