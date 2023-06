Meghan Markle es captada saliendo de fiesta en Los Angeles en medio de rumores de problemas en su relación con Harry

Parece que no hay día en la que Meghan Markle y el príncipe Harry no se vean envueltos en algún tipo de polémica, pero como lo han resaltado muchas personas, puede que sean ellos mismos quienes busquen esto, pues hace poco se vio a la ex actriz salir de una fiesta en Los Angeles poco después de los rumores sobre problemas en su relación.

No es un secreto que la relación de Meghan y Harry ha sido bastante complicada, no solo por lo que tuvieron que atravesar durante el tiempo que formaron parte de la familia real, sino también por todo lo que han dicho y se ha dicho sobre ellos luego de que se mudaron a los Estados Unidos.

En medio de rumores sobre problemas entre Meghan y Harry, la ex actriz es captada saliendo de una fiesta

Hace poco se dio a conocer que los diques de Sussex podrían no estar pasando por el mejor momento en su relación, pues habría fuertes roces y estarían separando a ambos y como prueba de ello, la nacida en Los Angeles ha estado saliendo sola.

Petronella Wyatt, periodista dedicada a la farándula, escribió en su cuenta de Twitter “Los amigos míos que viven cerca de ellos siempre se topan con Meghan en las fiestas en estos días”, lo que sucede luego de que la pareja negara rumores que indican que Harry ha estado durmiendo en hoteles.

Según algunas fuentes, Markle no deja de ser invitada a algunas de las fiestas más exclusivas de Los Angeles, a las cuales parece estar yendo por su cuenta e inclusive, hace tiempo que no se le ve junto a su esposo.

Especialista habla sobre el matrimonio de Meghan Markle y Harry

Paul Burrell, ex mayordomo de la princesa Diana durante 10 años habló recientemente con GB News sobre el tema y dijo que “¿Soy la única persona en el Reino Unido que está pensando si Harry finalmente se ha dado cuenta de la verdad?” lo que ha dejado a los internautas enloquecidos

“Él querría quedarse en el asiento del conductor para ver crecer a sus hijos porque si deja esta relación ahora perdería a sus hijos porque ella los mantendría en Estados Unidos y él no los vería” concluyó Burrell, lo que genera aún más dudas sobre el matrimonio.