Vanessa del remake de ‘La sirenita’ hechizó a la audiencia: ¿quién es la actriz del personaje?

El remake de acción real de La sirenita ha recibido críticas mixtas desde su estreno, pero algo en lo que muchos parecen estar de acuerdo es en la gran interpretación de la actriz detrás de Vanessa.

A pesar de tener tan solo unos minutos en pantalla en la recta final de la película, la estrella logró impresionar a las audiencias con su personificación del alter ego humano de la villana Úrsula.

Gracias a su destacado trabajo en el proyecto, espectadores han inundado las redes sociales con extractos de sus escenas y mensajes alabándola por el talento que mostró en la cinta de Disney.

Pero, ¿quién es la joven intérprete tras el personaje de la que todos están hablando? ¿Ha actuado en otros filmes antes de unirse al elenco de la producción que la acaba de catapultar al estrellato mundial?

¿Quién es la actriz de Vanessa en el live-action de La sirenita?

Se trata de la actriz y modelo británica Jessica Alexander. La artista nació en Londres, Inglaterra, el 19 de junio de 1999 y descubrió su vocación por la actuación cuando tenía tan solo cinco años de edad.

En la adolescencia, por cosas del destino, Alexander fue descubierta en su escuela por directores de castings que buscaban nuevos rostros para una película. Luego de varias audiciones, ganó el papel.

Lamentablemente, la financiación de la producción fracasó y el filme no se hizo; sin embargo, la experiencia le permitió conseguir un agente a sus 14 años y aparecer en un par de cortometrajes en 2013.

A partir de ese momento, comenzó a trabajar duro para poder ser parte del reparto de otros proyectos en cine y televisión. Su primera producción propiamente hablando fue el corto Truck (2016).

Desde entonces, la luminaria de 23 años de edad ha mostrado sus dotes artísticas en otras cinco producciones cinematográficas, tales como Glasshouse (2021), A Banquet (2021) e Into the Deep (2022).

En la pantalla chica, ha trabajado en solo dos series: Penny en M.A.R.S. (2018) y Sed de revancha (2020), un par de proyectos que le permitieron a comenzar a darse a conocer en el mundo de la actuación.

Jessica Alexander ha actuado en películas como A Banquet (2021) | (Instagram: @jessalxander)

A la par de la actuación, en 2018, empezó a modelar tras ser reclutada por la agencia Select. Su faceta como modelo la hizo ganar una gran popularidad y le permitió seguir luchando por sus sueños.

No obstante, a pesar de tener un rato en el medio, la fama no le llegó sino hasta ahora gracias a su pequeña actuación en la primera superproducción en su currículum: el live-action de La sirenita.

“¡Qué papelón hace Jessica Alexander como Vanessa!” y “Jessica Alexander en La sirenita tiene solo cinco minutos de pantalla y se roba cada segundo” son reacciones a su desempeño en Twitter.

La popularidad de Jessica Alexander crece como espuma por su trabajo en 'La sirenita' | (Instagram: @jessalxander)

Aparte de elogios hacia su personificación y también a su belleza, la joven actriz además está acumulando seguidores que no pueden aguantar para verla en acción en sus próximos proyectos.

El tiempo de espera no será muy largo pues la intérprete ya terminó de grabar su siguiente gran proyecto: la serie Fallen, una adaptación de la novela superventas homónima de Lauren Kate.

En el proyecto, Jessica encarna a Luce Price, la protagonista de la historia. La producción tendría su estreno este año, pero la fecha no está definida. Mientras, disfruta del éxito que le trajo Vanessa.

Jessica Alexander comenzó su carrera actoral en su adolescencia | (Instagram: @jessalxander)

“(La sirenita) fue la primera película que me ofrecieron, allá por 2019″, contó en una entrevista a la revista The Face. “Realmente se arriesgaron conmigo porque no tenía nada a mi nombre”.

“No era una actriz propiamente hablando cuando conseguí este papel”, expresó. “Estoy muy agradecida de ser, aunque sea una pequeña pieza en esta enorme máquina de una película”.

Sobre su vida personal, solo se sabe que la actriz es abiertamente bisexual y tiene pareja, pero no expone su intimidad en su perfil en Instagram, en donde ya acumula más de 240 mil seguidores.