Lucía Miranda se retracta y ahora le da la razón a Aracely Arámbula sobre que Luis Miguel no ve a sus hijos

Hace unas semanas, Lucía Miranda, viuda del quien fuera el segundo mánager de Luis Miguel, Hugo López, expresó que ella tenía conocimiento de que el cantante sí veía a sus hijos, contradiciendo las declaraciones hechas por Aracely Arámbula.

La actriz no tardó en usar sus redes sociales para responderle a la viuda de Hugo López: “¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”.

Pues Aracely Arámbula, quien demandó a Luis Miguel por haber incumplido con la pensión alimentaria de sus dos hijos, expuso que el ‘Sol de México’, se desentendió de ellos desde hace años y ni siquiera los iba a ver.

Lucía Miranda aclaró que ella nunca afirmó nada, solo compartió lo que le decían

En vista del conflicto que se armó debido a sus declaraciones, Lucía Miranda concedió una entrevista al programa “Venga la Alegría” para aclarar lo que había dicho.

“Me hicieron una pregunta y dije que tenía entendido que él veía a sus hijos, pero que no lo podía aseverar ni decirlo”, detalló la viuda del exmánager de Luis Miguel, y reiteró que: “Yo jamás me metí en ningún tema íntimo de Luis Miguel, de pareja, no quiero herir susceptibilidades, ella sabrá su verdad”.

También aclaró que la respuesta que le dio ‘La Chule’ no le molestó y le deseaba lo mejor: “Yo no tengo que decirle nada a Aracely, yo creo que si en definitiva no fue una cosa. Yo no tomo las cosas personal, Aracely es una linda mujer, que tienen unos hijos maravillosos y yo le deseo lo mejor”.

Con respecto al nuevo romance de Luis Miguel expresó que hacía una linda pareja con Paloma Cuevas, y que en Argentina estaban ansiosos por verlo en agosto.