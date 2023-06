“Le llegó el karma”: Hija de Sergio Mayer muestra “desprecio” por él y piden que lo investiguen

Sergio Mayer ha vuelto a ser objeto de criticas luego de conocerse la condena de 10 años y seis meses a Héctor Parra, tras ser denunciado de abuso sexual por su hija menor Alexa, quien es fruto del matrimonio que tuvo con Ginny Hoffman.

Son muchos los que confían en la inocencia del actor y aseguran que la joven ha sido manipulada por su madre, por lo que al conocerse el apoyo que Mayer le estaba brindando a ellas para el caso le llovieron las criticas incluso hasta menciona que ha recibido amenazas.

En medio de sus constante entrevistas por el caso de Parra, ha protagonizado un particular momento con una de sus hijas que ha generado repudio en redes sociales e incluso piden que lo investiguen. Esto luego que saliera sin pantalón en una de sus declaraciones por videollamada.

El video de la hija de Sergio Mayer rechazándolo

Durante un encuentro con la prensa, Mayer apareció junto a su hija mayor Antonia para promocionar su nuevo podcast ‘En familia con los Mayer’ y fue un particular gesto el que causó asombro entre los internautas.

En el audiovisual que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver que Sergio tiene una cercanía a la joven al tocar su espalda, pero ella se aleja por completo para evitarlo mientras su rostro remarca el rechazo.

Distintos usuarios alertaron y pidieron que sea investigado, al poder tratarse de un caso verdadero de “abuso”, aunque otros excusaron su expresión con el comportamiento típico de una adolescente.

“Ella no quiere que la toque”, “Mmmm investiguen a Sergio”, “La molestia de la pequeña es evidente el rechazo total a su padre el karma llega”, “El karma donde más duele...los hijos”, “Quien sabe en una de esas la chica le aprende algo a Alexa y ahí va a entender el Sergio a no juzgar a la ligera”, “Todo adolescente pasa por esos ratos”, “Ella no quiere seguir el juego del padre ,aparentar buena relación en familia”, es parte de los comentarios.

Hasta el momento Mayer no se ha pronunciado al respecto pero si lo ha hecho para mencionar las amenazas que ha recibido él y su familia y su hija Antonia quien al parecer no se siente segura al salir a la calle.

“He sido víctima de ataques, de mentadas... mi familia, mis hijas... Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí… me dice hace rato, ‘oye, papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas? por todas las amenazas que nos están haciendo’. Le dije ‘no, mi amor, no tenemos por qué traer escoltas’; y aquí estoy, y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto”, sostuvo.