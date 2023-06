¿Jen Garner ya es amiga de J.Lo?: ahora convive con su hija pero esto preocupa a los fans

Parece que todo marcha de maravilla para la familia Garner-Lopez-Affleck y es que Jennifer Garner fue captada junto a su hija Seraphina y Emme, la hija de J.Lo en Disneyland esta semana. Las fotografías que circularon en redes sociales y en Page Six, se puede ver al grupo posando juntas para sus selfies y subiéndose a diferentes atracciones.

Si bien desde un principio la actriz dejó claro que no tenía ninguna enemistad con la cantante y que sólo esperaba lo mejor para todos, nunca se les ha visto convivir como tal. Por esto, el verla conviviendo con Emme deja ver que entre ambas hay una tregua pese a lo que se pueda decir de su supuesta rivalidad.

Jennifer López y Jennifer Garner tienen muy buena relación, especialmente por la cercanía entre sus hijas adolescentes Emme y Seraphina, quienes fueron vistas está semana disfrutando en Disneyland, y a cargo de la actriz y ex pareja de Ben Affleck pic.twitter.com/4w83P0wIvT — Revista OK Venezuela (@OK_Venezuela) May 31, 2023

Garner comparte tres hijos con su ex esposo Ben Affleck: Violet, 17; Serafina, 14; y Samuel, 10. La estrella de 13 Going on 30 y Affleck estuvieron casados durante diez años, pero luego se separaron y su divorcio finalizó en 2018.

Antes de Garner, el actor estuvo con Lopez por cuatro años y luego de que cada uno tomara su rumbo, se reencontraron en 2021 para luego casarse en julio de 2022.

Es sabido que Garner tiene un acuerdo con Affleck sobre ejercer una crianza compartida por el bienestar de sus hijos y ya que estos se han vuelto muy cercanos a los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, ha podido convivir con ellos de cerca.

Durante una entrevista en el programa Today a principios de este año, López reveló que ella y Affleck comparten la crianza de sus cinco hijos. También habló sobre los desafíos de ser padres de adolescentes durante una aparición en Live with Kelly and Mark. “Tienes a este bebé por un tiempo y luego es como tu mejor amiguito a quien le encanta estar contigo todo el tiempo, y de repente dicen: ‘Sal de mi habitación’”, dijo López.

Fans se preocupan por los mellizos de J.Lo

A pesar de que la cantante ha demostrado que Max y Emme siempre serán su prioridad, ante los fans les está “haciendo daño” con “cambios tan drásticos” y “constantes”. Esto en referencia a que siempre que tiene una pareja nueva con hijos, impulsa la convivencia con los suyos lo cual significa que si termina la relación amorosa, estos deben separarse de los “medios hermanos” que ganaron.

“¡Las niñas no parecen estar contentas! Ojalá eso cambie muy pronto”; “Los adultos aprenden a ser adultos. Los niños no tenían otra opción en el asunto”; “Lo siento por jlos kids. ¿De cuántas “familias mezcladas” han formado parte? Amaban a los hijos de Alex”; “Al final cuando la mamá termine con Affleck, los niños tendrán que separarse”; “Los hijos de Jlo nunca pueden tener estabilidad, cuando termine con Affleck se acabará la amistad entre las niñas”, se lee en redes sociales respecto a la convivencia de Seraphina y Emme con Garner.

En 2019 llamada ‘Diva del Bronx’ formó una familia que siempre quiso al lado del ex beisbolista, Alex Rodriguez. En un principio, ambos mostraron tener una relación tan sólida que se mudaron juntos y lograron que sus respectivos hijos convivieran como mejores amigos y hermanos.

Emme y las hijas de Rodríguez incluso encontraron muchas cosas en común como su amor por la música. Por supuesto la ruptura con el ex beisbolista significó el mudarse de casa y separarse de ellas. Ahora con Seraphina, Emme ha logrado una gran conexión, especialmente tras declararse personas no binarias.