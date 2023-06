Ana Martín condenó muerte del perro Benito y fue atacada por defender al can

Las imágenes de la cruel muerte del perro Scooby o Benito en México han recorrido todo el mundo y la indignación por semejante acto es colectiva. Un hombre identificado como Sergio N, al salir de una carnicería, tomó al perro que estaba en la acera y lo echó en una olla con aceite hirviendo y se alejó sin inmutarse en cómo el animal chillaba por el horror que estaba sufriendo, el pasado domingo 28 de mayo. Se montó en su carro y se fue.

El can era propiedad del niño Roberto Martínez, quien lo adoptó para evitar que fuera sacrificado. El pequeño al notar la ausencia de su mascota salió a buscarla y se topó con la macabra escena: “Escuché un grito. Yo pensé que fueron los perros y cuando fui, él ya estaba en el cazo, ya lo estaban sacando”, contó el niño de unos 11 años, mientras contenía las ganas de llorar.

Minutos antes, el agresor había entrado al local para amenazar al carnicero con un cuchillo y al retirarse mató al perrito. “Yo sentí horrible, no aguanté verlo ahí. Si me dieran una caja, excavaría hondo y lo enterraría”, le relató a CNN. El hombre estaba armado al momento del asesinato.

Es un caso grave de maltrato animal, por el que hasta el presidente mexicano Andrés López Obrador se pronunció y manifestó su preocupación: “Sería importante que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, ni admitirse y tiene que ver mucho con la formación que se da desde la temprana de la vida”

Añadió: “Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo, a los animales, por eso tenemos que pensar en el humanismo, no solo en medir el crecimiento económico, el PIB, en la generación de empleo”, manifestó el jefe de Estado en una rueda de prensa este jueves 1 de junio.

🔴Con gritos y golpes, trasladan a Sergio "N" a la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para concluir con el trámite#VIDEO: Kevin Ruiz / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/IVed5jb9mM — El Universal (@El_Universal_Mx) May 30, 2023

Todos unidos por Benito

No solo el mandatario se pronunció, algunos artistas también alzaron su voz de descontento, como la actriz Ana Martín, quien a través de su Instagram compartió un video pidiendo que se cumpla la ley.

“Justicia para el perro Benito (como también se le conoce). No queremos que salga. No queremos que dé dinero. ¡Que se vaya a la cárcel! para una vez que así no puede andar en las calles. No puede pasar esto en el siglo 21 ¿Qué está pasando? y exigimos y vamos a estar detrás del caso del perro Benito ¡Cárcel, cárcel, cárcel!”, pidió la histrionisa.

Ella fue apoyada por los actores Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, así como otras 60 mil personas. Sin embargo, hubo quien la criticó por no defender los derechos de los no nacidos o de los niños violentados a diario.

“Por qué no levantan la voz en contra del aborto. Acaso tiene más valor un perrito que un indefenso ser”, “Se espantan del pobre Benito, pero no les importa los miles de animales que ya habían sido cocinados en esa misma olla” y “Ojalá y así unieran para hacer justicia por cada niño violentado y asesinado”, le escribieron a la actriz.

Sergio N era policía en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX) y fue dado de baja tras la muerte del can. Fue imputado por el presunto delito de maltrato animal, por lo que podría ser condenado a la cárcel con una pena de tres a seis años.

El presidente instó a la familia a fortalecer los valores, hacer a un lado el odio, reforzar el respeto entre los seres humanos y a los animales.