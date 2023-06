Tras denunciar que fue víctima de violencia, Laura Vignatti recibe mensajes de apoyo de famosos

Luego de cinco meses de ausencia, la actriz Laura Vignatti regresó a las redes sociales el pasado 8 de marzo con una emotiva publicación en donde reveló que estaba atravesando un momento difícil.

“Hoy regreso más fuerte, me gustaría poder decir, pero en realidad no. Hoy me siento débil como nunca, pero sé que poco a poco estaré mejor”, escribió junto a unas fotos en su perfil en Instagram.

“Nunca pensé tener la necesidad de decir esto y más un día como hoy, pero sí: hoy agradezco estar aquí viva, saliendo adelante y superando cualquier obstáculo”, declaró para concluir.

Después de este post, la luminaria de origen argentino siguió publicando mensajes en donde se expresaba sobre la complicada etapa que enfrentaba, pero sin revelar detalles hasta hace días.

La intérprete decidió abrir su corazón y compartió con sus más de 600 mil seguidores en la red social que la razón por la que había estado desaparecida era porque una persona la había “encerrado”.

A través de sus stories, la famosa reposteó esta semana un retrato que se tomó en set de Mi secreto para comenzar a revelar la verdad sobre su repentino desvanecimiento y el porqué dejó de aparecer en la telenovela.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar”, declaró.

“Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono”, afirmó. “Llevo cinco meses sin dormir, poniendo toda la actitud para levantarme y seguir”.

“Intentando no volver a caer y es más difícil de lo que parece o de lo que solemos escuchar a diario. Pero si algo tengo claro en esta vida es que nadie, nadie, nadie, me va a frenar”, sentenció.

La artista contó que “poco a poco” está recuperando sus cosas, aunque su teléfono “de siempre” lo perdió. Además, dejó claro que no se siente apenada por la situación que atravesó.

“Sé que pasa a diario a un porcentaje muy alto de mujeres. A mí no me da vergüenza decirlo. Al contrario, espero poder ayudar con lo que iré contando”, dijo.

“A cualquiera puede pasarle, sin importar cuán fuerte seas”, enfatizó. Asimismo, más recientemente, develó que actualmente sigue siendo víctima de violencia económica.

“Esta persona posee una tarjeta a mi nombre, la cual usó y no pagó. Están manipulándome para que regrese una prueba de lo que él me hizo a cambio de pagarme la tarjeta”, denunció.

Las muestras de cariño y apoyo que ha recibido Laura Vignatti

Luego de dar a conocer todo lo que ha atravesado los últimos meses, tanto fanáticos de Vignatti como compañeros en la industria del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo en esta situación.

El último post de la estrella de novelas como Mi marido tiene familia (2017-2019), La mexicana y el güero (2020-2021) y Amor dividido (2022) está repleto de comentarios recientes enviándole fuerza.

“No es fácil levantarse, pero te levantas o te levantas. ¡No hay otra opción!”, redactó ella en la descripción de una serie de selfies desde lo que parece su sofá publicadas el 26 de mayo.

La actriz colombiana Danna García reaccionó este 30 de mayo dejándole algunas palabras de aliento a su colega. “Arriba, beba. Tú eres fuerte”, expresó la protagonista de Pasión de gavilanes.

La histrionisa Susana González le escribió el 29 de mayo un mensaje de ánimos a quien ha sido su compañera en varias producciones. “Te levantarás con más fuerzas que nunca”, prometió.

De igual forma, Vanessa Bauche se sumó a la ola para animarla el 27 diciendo: “¡Eso! ¡Resiliencia y naturaleza femenina!”. Kelly Cárdenas y Roxanna Castellanos también la alentaron en la entrada.

Laura agradeció personalmente a la mayoría de las personas que escribieron. Tanto a celebs como a usuarios comunes que procuraron hacerle saber que también contaba con ellos en la tormenta.

“No estás sola. Nos tienes a todas nosotras. Tú puedes, eres una mujer muy fuerte y digna de admirar que, a pesar de las cosas, sigue ahí luchando”, comentó una de sus followers.

“No sé qué te haya pasado, pero espero de corazón que pronto brilles como siempre lo has hecho. Me encanta los trabajos que hasta ahora has realizado. Mucha fe”, manifestó otro.

Mientras, un tercer internauta exteriorizó: “Te admiro pues estas pasando por una situación difícil, pero con la ayuda de Dios saldrás adelante. Sé fuerte. Pronto pasará”.

En las publicaciones que hizo antes de dar a conocer la violencia que sufrió, otras estrellas como Sabine Moussier, Jackie Sauza, Tania Lizardo y José Pablo Minor también se pronunciaron en respaldo.

“Sabes que los que te queremos estamos contigo para apoyarte amiga. ¡No estás sola jamás!”, dijo Sauza al pie de un clip que publicó el 16 de mayo. “Te quiero mucho, niñita”, expuso Minor en otro post.