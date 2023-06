Razones por las que fans de Al Pacino no confían en su novia: él ya pidió prueba de paternidad

Al Pacino es la sensación del momento, pero por razones inesperadas: el artista será padre por cuarta vez a sus 83 años, con su novia Noor Alfallah, de 29 años.

Es decir que a ambos los separa una diferencia de edad de 54 años, la cual ha generado un escándalo en las redes sociales, abriendo el debate sobre hasta cuándo se es demasiado viejo para la paternidad responsable.

Pero más allá de estos aspectos, hay varios motivos que generan desconfianza entre los fans de Al Pacino a propósito del embarazo de su novia y por los cuales le piden que tenga mucho cuidado.

El primero y más alarmante de todos, es que presuntamente el protagonista de El Padrino sufriría de infertilidad producto de un problema médico, por lo que a él mismo lo sorprendió la noticia.

Según TMZ, inmediatamente él desconfió de su pareja y hasta le pidió una prueba de paternidad que salió positiva, confirmando que en realidad sí es su hijo.

No obstante, a los seguidores del estadounidense tampoco les agrada el historial de Alfallah, quien fue novia de Mick Jagger y que se ha ganado la fama de ser una “cazafortunas”, a pesar de provenir de una familia adinerada de Beverly Hills.

El vocalista de los Rolling Stones y la joven empezaron a estar juntos en 2017, cuando él tenía 74 años y ella 22, pero todo acabó en 2018. “Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”, aseguró Noor en una entrevista tiempo atrás.

De igual manera, se le relacionó a Clint Eastwood, al inversionista y filántropo Nicolas Berggruen, y al director de cine, Eli Roth, todos mayores de 50 años, lo que ha generado suspicacias en muchos que creen que “busca un sugar daddy”, afirman en redes sociales.