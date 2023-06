Ginny Hoffman habló del momento en que Alexa le reveló que era abusada por su padre

Alexa Hoffman logró salir victoriosa del juicio que inicio hace dos años en contra de su padre Héctor Parra a quien acuso de abuso sexual. El reconocido actor ahora deberá cumplir una condena de 10 años y seis meses en prisión por corrupción a menores.

Durante todo el proceso la joven estuvo acompañada de su madre Ginny Hoffman, a quien los que confían en la inocencia de Parra, acusan de haber manipulado a su hija para ponerla en contra de su padre.

Este caso enfrentó a dos hermanas pues de un lado se encontraba Alexa pidiendo justicia por el presunto abuso y del otro Daniela Parra luchando por dar a conocer la verdad e inocencia de su padre, aunque finalmente Héctor fue encontrado culpable.

El día en que Alexa le contó a Ginny Hoffman el abuso de su padre

A días de conocerse el veredicto final del caso, Ginny Hoffman, ha revelado durante entrevista para el programa Análisis feminista en Violeta Radio, el momento en que conversó con su hija sobre el abuso que estaba sufriendo.

Aunque asegura que no fue fácil lograr que su hija le revelara la verdad al no querer comunicarse con ella, pudo notar actitudes extrañas pero un comentario “destapó” lo que estaba sucediendo.

“Ella seguía sin decirme nada, veía actitudes extraña, comentarios ofensivos hacia su papá, un día en el coche hizo un comentario feo y yo le he enseñado a respetarlo. En ese comentario si dije, qué está pasando. Ella ya tenía 16 años y es ahí donde me dice muy de poquito, pero al decirme la palabra pedófilo, a los 16 años sabes que es eso y le dije: ‘¿de qué estás hablando?’”, mencionó.

También mencionó que fueron dos preguntas las que la dejaron totalmente impactada, al cuestionarle si era posible enviar a la cárcel a su padre y no podía creer que se tratara de un hecho de esa magnitud, pese a que aun no le revelaba lo que estaba sucediendo.

“La primera pregunta que me hizo fue: ‘¿por eso lo podemos meter a la cárcel?’ a mí también me impactó mucho el que esté pensando en que su papá esté en la cárcel. Conozco a mi hija y sé lo noble que es y lo que amaba a su papá”, apuntó.

Hoffman también denunció que tras el caso han recibido amenazas por lo que tiene miedo de que le hagan daño a Alexa.

“Mi mamá que es una señora y me habla llorando, preocupada porque las amenazas son diario a toda hora, por teléfono, redes sociales. Ya es una paranoia. Cuando Alexa necesita salir tiene que ir con alguien siempre, me da pánico que vaya sola. Incluso ella está tomando sus clases en línea”, informó.