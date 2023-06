Aunque el mundo aplaude a Peso Pluma, mexicanos lo critican e intentan hundir su carrera

Con tan solo 23 años, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, ha hecho que los corridos tumbados cobre relevancia a nivel mundial con los últimos temas que ha posicionado como número uno a nivel mundial como lo son ‘Ella baila sola’, ‘Bye’ y ahora lo está consiguiendo nuevamente con su session #55 junto a Bizarrap (23), el DJ del momento.

La pista que cuenta con todos los instrumentos usados para los corridos tumbados promete batir récords e incluso superar la session #53 protagonizada por Shakira. El mexicano y el argentino del momento alborotaron las redes y son muchos los que han agradecido la colaboración al ser los artistas más comentados por el éxito que han alcanzado pese a sus cortas edades.

El también llamado doble P cobra relevancia cada vez más en distintos países, así como el apoyo a su música y el y el recibimiento a este género musical que por tanto tiempo estuvo por debajo de otros, pero que cada día suma más adeptos.

Peso Pluma y las criticas de los mismos mexicanos

Pese a la euforia mundial que ha causado Hassan, ha sido duramente criticado por sus propios connacionales, lo que deja en evidencia como sigue el malinchismo cobrando protagonismo en México.

Cantantes, internautas y hasta dueños de restaurantes, entre otros han manifestado públicamente su rechazo a Peso Pluma por no considerarlo exitoso y por retomar los corridos tumbados pese a que sus letras incitan a la violencia, por lo que han intentado frenar su carrera.

Sin embargo, la imagen de este joven cantante va más allá de eso, pues deja claro que se puede soñar en grande y cumplir cada uno de estos sueños, pues hasta hace unos años era un simple mesero en un humilde restaurante y ahora es de los cantantes más escuchados y comentados.

Él decidió no usar el reguetón o el trap en su session, sino continuar impulsando los corridos tumbados con el argentino situación que ha sido también criticada, pero él ha dejado claro que seguirá representando el regional mexicano marcando su propia tendencia.

“Peso pluma está sobre valorado y peleo con el que diga que no”, “Que vergüenza que sea Peso Pluma el primer mexicano en hacer una session”, “wey tanto dinero que tiene el Peso Pluma y no hicieron los ejercicios correspondientes para aprender a pronunciar la R”, “Si esto es música no se que vendrá en un futuro”, “Alguien que me quite la nacionalidad”, es parte de los comentarios.