Actriz de ‘The last of us’ protagonizará el live action de ‘Cómo entrenar a tu dragón’

Otra gran película de Universal Studios será llevada al live action, y se trata de Cómo entrenar a tu dragón, que originalmente fue estrenada el 26 de marzo de 2010 y su éxito fue tan grandioso que se hicieron dos entregas más, una en el 2014 y la otra en el 2018, y que recaudaron unos USD$1.6 mil millones. Además, se hizo una serie que fue transmitida por Netflix.

Ahora, la nueva adaptación sumergirá en las asombrosas aventuras de Hiccup y Toothles a los millones de seguidores en el mundo, quienes se maravillaron con la increíble amistad entre un vikingo adolescente y un temible dragón Night Fury y las asombrosas aventuras de Hiccup y Toothless, que están basadas en la serie de libros del mismo nombre de la escritora Cressida Cowell.

Las voces en la película animada estuvo a cargo de Jay Baruchel, Gerard Butler y América Ferrera, quienes doblaron a Hipo, Estoico y Astrid, respectivamente. Ahora la nueva cinta, que estará dirigida por Dean DeBlois, se estrenará el 14 de marzo de 2025.

Los nuevos rostros de la película

El casting para la adaptación ha sido elogiado y, por ahora, solo se conocen los nombre de los actores que la protagonizarán: serán Mason Thames y Nico Parker. Él se dio a conocer tras darle vida a Finney Blake, en la película de suspenso El teléfono negro, en el 2021. En esta cinta interpreta a un niño que fue secuestrado y que se comunica de forma sobrenatural con las otras víctimas, y luego su hermana logra conseguirlo tras unos sueños reveladores.

Mason tiene 15 años, nació en Estados Unidos en el 2007, y era bailarín de ballet, pero a sus 11 años el mundo de la actuación lo enamoró y entró a una agencia, que el ofreció papeles en comerciales para televisión.

Mientras que Nico, de 18 años, ya tiene cierta trayectoria en el mundo del cine, pues su debut lo hizo a los 15 años en la cinta Dumbo, donde tuvo el papel de Milly Farrier, para luego seguir tomando papeles principales como el de la serie The Third Day, luego participó en el film Reminiscence. Su trabajo más reciente fue este año, en su aparición en la serie The Last of us, como Sara, la hija de Joel Miller. Solo apareció en el primer capítulo.

La selección de ellos tiene muy contento al público: “¡Estos dos son una gran pareja! No puedo esperar a ver al resto del elenco”, “Pienso que será una increíble acción en vivo. ¡Trae a los dragones!”, “Este es un casting realmente bueno. Esta película se está perfilando muy bien hasta ahora. Esperemos que funcione porque la franquicia animada es muy querida por muchos” y “¡Qué gran pareja! Serán geniales juntos. No puedo esperar a ver al resto del elenco”, escribieron los internautas.